На тот свет за пару минут. В Австралии врач изобрел машину смерти

Австралийский врач Филипп Нитшке и инженер из Нидерландов Александр Банник создали с помощью 3D-принтера машину для безболезненной эвтаназии.

По его мнению, машина поможет неизлечимо больным людям умереть быстро и безболезненно, пишет Daily Mail.

Футуристическая машина с названием Sarco представляет собой капсулу для человека и встроенного отсека с жидким азотом.

Принцип ее работы прост: человека помещают в капсулу и, введя специальный код, активируют подачу во внутрь жидкого азота. Это приводит к понижению уровня кислорода и, как утверждают разработчики, смерть наступает через несколько минут.

Также внутри машины имеется специальная кнопка, которой можно воспользоваться, если человек в последний момент передумает умирать. Если ее нажать, откроется аварийное окно, через которое начнет поступать кислород.

Умерший может быть похоронен в этой самой капсуле или же завещать ее другим.

Филипп Нитшке подчеркивает, что эвтаназия считается незаконной в большинстве стран мира, его же машина сможет помочь тем, кто хочет лишить себя жизни самостоятельно, не подвергая близких риску ареста.

Отмечается, что после проведения тестов чертежи машины опубликуют в сети. Открытый доступ позволит "распечатать" и применить ее в любой точке мира.