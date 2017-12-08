На "игровом Оскаре" анонсировали выход красочных новинок, видео

В ночь на пятницу, 8 декабря, в американском Лос-Анджелесе прошла церемония награждения The Game Awards 2017 — мероприятие, на котором удостаивают наград разработчиков видеоигр.

На "игровом Оскаре" анонсировали выход ряда красочных новинок.

В частности, украинские разработчики из компании 4A Games по казали трейлер шутера Metro: Exodus.

Также был показан новый трейлер Death Stranding, представленный Кодзимой и Норманом Ридусом.

Saber Interactive анонсировала свою новую игру — World War Z по мотивам фильма о зомби-апокалипсисе.

Bandai Namco анонсировала Soul Calibur 6 для PC, PS4 и Xbox One.

THQ Nordic официально представила игру Fade to Silence.

Создатели Vanishing of Etan Carter, Painkiller и Bulletstorm работают над шутером Witchfire.

Дата выхода A Way Out — 23 марта 2018 года. И новый ролик.

Шведская Overkill Software представили кооперативную стрелялку — GTFO.

Польская студии The Astronauts похвастались игрой Witchfire.

Американская Owlchemy Labs показали сиквел VR-игры Job Simulator, который называется Vacation Simulator.

Была показана очень необычная VR-игра под названием Accounting от создателей анимационного сериала "Рик и Морти" — американцев Джастина Ройланда и Дэна Хармона.

В 2019 году анонсирован выход The Valley of Gods от создателей интерактивного приключения Firewatch — Campo Santo.

Японская Nintendo представила боевик Bayonetta 3.

Английская студия Media Molecule показала свое детище под названием Dreams, это сюрреалистичная и пугающая игра.

Ранее американский журнал Time назвал 25 лучших изобретений 2017 года, в частности, в список вошли новинка корпорации Apple — iPhone X, "умные" очки и робот-ассистент Jibo и низкокалорийное мороженное.