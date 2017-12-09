Названа десятка самых пьющих стран 2017 года

Опубликован список самых пьющих стран 2017 года.

На первом месте оказалась Бельгия, где в 2015 году насчитали 1,6 тысячи сортов местного пива, сообщает Statista.

Социологи подсчитали, сколько в среднем выпивали жители 38 стран в литрах. Первая десятка "алкогольного" рейтинга выглядит следующим образом:

Бельгия (12,6 литра на человека); Франция (11,5 литра); Германия (11,03 литра); Венгрия (10,88 литра); Польша (10,71 литра); Британия (10,66 литра); Россия (10,12 литра); Австралия (9,7 литра); Дания (9,64 литра); Южная Корея (9,33 литра).

Напомним, ранее был опубликован рейтинг стран с самым высоким уровнем организованной преступности.