Операция "Лизун". В сети хохочут над тем, как обедает Антон Геращенко. Видео

Бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором снят советник Авакова, народный депутат Антон Геращенко за трапезой.

"Установил оперативный контроль над депутатами Народного Фронта. В первой половине дня вроде ничего не украли - были заняты изысканным кушаньем", - прокомментировал Портнов видео, на котором Геращенко слизывает остатки еды с тарелки.

Судя по столовым приборам, нардепа сняли в одном из ресторанов восточной кухни.

Пользователи под постом пишут ехидные комментарии.

