Украинцев в декабре ждут короткие рабочие недели, календарь выходных

Украинцы в декабре будут три недели подряд работать по четыре дня.

Уже 23 декабря начнутся первые длинные выходные и продлятся три дня. Закон о новом государственном выходном на Рождество по григорианскому календарю (25 декабря) вступил в силу 30 ноября.

Таким образом, еще до конца 2017 украинцев ждет долгий уикенд, сообщают Украинские новости.

Накануне Нового года рабочая неделя продлится всего 4 дня. С субботы, 30 декабря, по понедельник, 1 января, украинцы снова будут отдыхать.

Новогодняя рабочая неделя также будет 4-дневной и будет предшествовать Рождеству по юлианскому календарю, 7 января, которое празднуют православные церкви и УГКЦ.

Выходные по этому поводу продлятся 6-8 января. Этот уикенд снова перетечет в сокращенную 4-дневную рабочую неделю, которая завершится классическими субботне-воскресными выходными (16-17 января).

Ранее директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович рассказал о новом календаре выходных дней в Украине.