ДТП с авто Дыминского. Мать погибшей написала, что ей полностью возместили ущерб

Мать погибшей летом в результате ДТП с участием автомобиля президента ФК "Карпаты" и владельца телеканала ZIK Петра Дыминского Натальи Трилы Мария написала, что ей полностью был возмещен ущерб, причиненный аварией, и у нее нет материальных претензий по делу.

Об этом говорится в ее заявлении, адресованном следователю и прокурору по соответствующему уголовному производству, фото которого в Facebook опубликовал адвокат охранника бизнесмена Андрея Борща Виктор Василюк.

"Ущерб, нанесенный дорожно-транспортным происшествием, имевшим место 18 августа 2017 года с участием Трилы Н. Е., возмещен полностью. Материальных претензий в связи с указанным дорожно-транспортным происшествием не имею, что подтверждаю своей подписью", — отмечается в документе.

Также женщина отозвала доверенности, выданные третьим лицам для представления ее интересов в судах и других органах, относительно ДТП.

Напомним, 18 августа возле села Ямельня Яворовского района Львовской области водитель на Mercedes-Benz S65, который принадлежит Петру Дыминскому, столкнулся с Opel Astra, погибла женщина-водитель второго авто.

Позже владелец машины должен был явиться на допрос, но улетел в Швейцарию. Ответственность за ДТП взял на себя охранник бизнесмена. В конце августа глава МВД Арсен Аваков заявил, что согласно результатам ДНК телохранитель не был за рулем иномарки в момент аварии.