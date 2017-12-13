В Николаевской области муж в попытках реанимировать жену сломал ей 7 ребер и убил током

Не имея медицинского опыта, мужчина неудачно пытался оказать медицинскую помощь
Первомайский городской районный суд Николаевской области осудил на три года тюрьмы или год испытательного срока мужчину, который случайно убил гражданскую жену, пытаясь оказать ей первую помощь.
Об этом говорится в документе Единого реестра судебных решений.
Как следует из документа, инцидент произошел 23 августа. Женщина наглоталась таблеток и ранила себя ножом из-за долгов в ломбарде. Ей стало плохо, и она потеряла сознание. Сожитель отправил сына звонить в "скорую" и позвал на помощь соседей. После этого он решил самостоятельно привести женщину в чувство.
Не имея опыта оказания первой помощи, мужчина попытался провести непрямой массаж сердца, в результате чего сломал жене семь ребер. После этого подсудимый взял электрический провод и хотел осуществить дефибрилляцию. Он несколько раз прикладывал концы оголенного шнура к телу своей супруги, в результате чего погибшая получила серию ударов током.
Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, именно электрические разряды и стали причиной смерти женщины. Во время судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину и отказался от дачи дальнейших показаний. Приговор пока не вступил в силу, идет срок апелляционного обжалования.
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