Интересная семейка. В США родители и дети стали трансгендерами

В штате Аризона (США) семья, состоящая из четырех человек, прошла через операци по перемене пола.

Такое сообщение опубликовало британское издание Daily Mail.

Известно, что 41-летняя Дэниэл Харрот стала мужчиной, а 62-летний Ширли Остин стал женщиной. Двое их детей - 13-летняя дочь Джошуа и 11-летняя Мейсон - также изменили свой пол.

По словам, родителей, после смены пола их дети стали теми, кем хотели быть с рождения. Свой "семейный поступок" они назвали "трансгендерным переходом".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США впервые в мире трансгендер родил ребенка нейтрального пола.



