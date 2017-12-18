Сеть "взорвалась" из-за украинской пародии на легендарное рождественское кино

Украинский режиссер Александр Слободянюк снял видео, пародирующее известный голливудский фильм "Один дома"(1990 год, реж. Крис Коламбус).

Ролик был опубликован на портале YouTube в воскресенье, 17 декабря и за сутки собрал 37,5 тысяч просмотров.

В видео спародированы самые известные сцены из голливудского фильма. Все роли в украинской версии, получившей название "Сам у хаті" сыграли участники команды "Наш Формат" (телешоу "Рассмеши комика").

Напомним, ранее актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец рассказала о том, как училась пародировать певца Олега Винника.