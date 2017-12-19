В Ирландии двое друзей-натуралов поженятся из-за налога на наследство

Майкл О'Салливан и его 85-летний сосед Мэтт, дружащие более 30 лет, решили вступить в брак ради того, чтобы избежать уплаты налога на наследство.

Такое сообщение опубликовал портал RTE.

Пожилой мужчина давно решил оставить другу дом в наследство. Но, согласно ирландскому законодательству, в этом случае О'Салливану пришлось бы заплатить около половины стоимости жилья в виде налога.

Именно поэтому мужчины решили вступить в брак. В таком случае закон позволяет избежать уплаты налога. Церемония бракосочетания запланирована на конец декабря нынешнего года. Оба мужчины сказали ирландским журналистам, что не являются геями и решились на узы брака по финансовым соображениям. При этом О'Салливан является отцом троих детей.

К слову, на территории Ирландии браки между людьми одного пола были легализованы в 2015 году.

Напомним, австралийский депутат-гей сделал предложение бойфренду на заседании парламента.