Лучшие поздравления с годом Собаки- 2018 родным и друзьям

31 декабря 2017, 20:34

 "Главред" подготовил небольшую подборку поздравлений.

Вот и подходит к концу старый год. Через несколько часов уже наступит Новый год,  символом которого станет Желтая Собака. Это животное символизирует верность и стабильность, чего и можно пожелать всем своим близким.

 "Главред" подготовил небольшую подборку поздравлений.

"Пусть наступающий год будет для Вас удачным, все сложится как надо. В новом году желаю исполнения задуманных планов, чудесного решения сложных ситуаций. Желаю океан любви, здоровья всем, легкости в жизни и отсутствия проблем. Мы все верим в чудеса, а они нас окружают. Просто надо немного присмотреться и понять, что случилось чудо. Удачного начала и успешного продолжения Вам в новом году!"

***

Хай тобі в 2018 році добре спиться і на боці,

Й горілиць, і носом вниз, і в гостях, і вдома – скрізь.

Хай тобі насняться гроші й начальники хороші.

Хай насниться найсолодше, і не раз, не два – щоночі.

***

День за днем, і крок за кроком…

З новим щастям, З Новим Роком!

***

Хай Жовтий собака в гості зайде,

І подарунків безліч принесе:

Радість для серця і спокій душі,

Піднесений настрій для всієї сім'ї!

Вітаю з Новим роком!

***

Щоб у хаті все було

і грошики й бабло

Щоб шампанське відкривали,

кожен день гостей стрічали.

З новим щастям, З Новим Роком! 

***

Пришла Собака к нам с добром,

С уютом, с верностью, с любовью,

Наполнит души всем теплом,

Подарит крепкое здоровье!

Желаю я, чтоб всем нам Пес

Большое счастье подарил,

Достаток и успех принес,

И много бодрости и сил!

***

Символ года к нам спешит,

Чтобы радость подарить,

Повод даст, чтоб улыбаться

Год 2018!

Принесет успехов горы

Нежным, сильным и упорным,

Чудом небо озарит

И мечты осуществит.

И одарит волшебством,

Озарит успехом дом

И прогонит все напасти —

С Новым годом, с новым счастьем!

***

Улетает Петушок,

Взяв с собой всех бед мешок,

Чтобы год прошел без драки,

Наступает год Собаки.

Радость, преданность несет

И здоровья на весь год.

Пусть дружок или подружка

В эту ночь почешет ушко,

Вас тогда любовь найдет,

Дружбу, счастье позовет. 

***

Эх, провожаем петуха,

И встречаем мы щенка.

Желаю в год собаки:

Чтоб не встревали в драки.

Хвост держите пистолетом,

Отдыхайте круглый год.

Все невзгоды, страхи, беды,

Закопайте в огород.

Будет пес ваш — талисманом,

Только счастье пусть несет.

Лично я вам пожелаю

Встретить дружно этот год! 

*** 

В год 2018

Не должны вы огорчаться.

Это будет лучший год.

Вам собака принесет

Счастье, радость и везение,

Тут не может быть сомнения.

И здоровье в этот год

Ни за что не подведет. 

*** 

Позабудь про все тревоги,

Год Собаки на пороге!

Пусть она тебя хранит

От несчастий и обид.

В год 2018

Я желаю наслаждаться

Каждым мигом, каждым днем.

Только радость будет в нем! 

*** 

С Новым годом вас народ,

Пусть год собаки принесет,

Здоровье крепкое, успех,

Решений важных, добрый смех. 

Пусть исполняются мечты,

Да больше в душах доброты.

Чтоб толстым стал ваш кошелек,

А счастья, чтоб под потолок. 

*** 

Снег кружится и летает,

Слышим лай возле ворот,

Петуха прочь прогоняя,

Год Собаки к нам идет.

С Новым годом поздравляю

Я сегодня всех вокруг,

И желаю, чтоб была

Вам Собака — лучший друг.

Верным, преданным, надежным

Стал для вас, чтоб Новый год,

Пусть удачу за собою к вам Собака приведет. 

*** 

Год 2018

Продолжает приближаться.

Год Собаки — это классно!

Будет жизнь твоя прекрасна.

Прямо с первого числа

В гору все пойдут дела,

И продолжится везение,

Здесь не может быть сомнения.

 

***

 

На востоке говорят:

Год Собаки скоро,

Пусть же Новый год несет

Много вам задора!

Ведь собака — верный друг,

Преданный и добрый,

Пусть и год будет таким:

С доброй песьей мордой!

Пусть подарит вам тепло,

Свет и радость дружбы,

Машет весело хвостом,

Мил и добродушен!

***

Поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть 2018-й принесет с собой только хорошее, пусть 2 — будет символом двойной удачи, 0 соответствует количеству трудностей на жизненном пути, 1 позволяет быть во всем на первом месте, а 8 будет перевернутой эмблемой бесконечности твоего счастья и благополучия в 2018 году.

 

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поздравления Новый год Желтый Собака
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