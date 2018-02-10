"Скорей бы рухнул, желательно на мэра с премьером". В Сети возмущены состоянием Шулявского моста в Киеве

В соцсети пользователи, в частности, пожаловались на бездействие властей.
В Сети интернет-пользователи по-разному прокомментировали новость о том, что на киевском Шулявском путепроводе образовалась огромная яма.
Одни юзеры в Facebook выразили возмущение состоянием моста, другие — пожаловались на бездействие властей.
"Скорей бы рухнул... желательно на мэра с премьером, а если повезет, то на Петю", — отметил Руслан Новак.
"Ненавижу этот е*учий мост, это не мост а решето. Уже две грыжи на покрышках вылезло после этого конченого моста", — написал Макс Дешко.
"На кол сажать надо!!!! Все КГГА + "Укравтодор", — считает Алексей Алексей.
"А если мост переименовать?", — сыронизировал Владимир Сиволоцкий.
Ранее сообщалось, что в Киеве на Шулявском путепроводе в сторону Петровки образовалась огромная яма, ее глубина достигает примерно 25 см. Фото с места происшествия можно посмотреть здесь.