"Скорей бы рухнул, желательно на мэра с премьером". В Сети возмущены состоянием Шулявского моста в Киеве

В Сети интернет-пользователи по-разному прокомментировали новость о том, что на киевском Шулявском путепроводе образовалась огромная яма.

Одни юзеры в Facebook выразили возмущение состоянием моста, другие — пожаловались на бездействие властей.

"Скорей бы рухнул... желательно на мэра с премьером, а если повезет, то на Петю", — отметил Руслан Новак.

"Ненавижу этот е*учий мост, это не мост а решето. Уже две грыжи на покрышках вылезло после этого конченого моста", — написал Макс Дешко.

"На кол сажать надо!!!! Все КГГА + "Укравтодор", — считает Алексей Алексей.

"А если мост переименовать?", — сыронизировал Владимир Сиволоцкий.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Шулявском путепроводе в сторону Петровки образовалась огромная яма, ее глубина достигает примерно 25 см. Фото с места происшествия можно посмотреть здесь.