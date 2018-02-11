"Хр*новина полетела". Появилось видео с радостной руганью Илона Маска после запуска Falcon Heavy

Во время недавнего успешеного запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy основатель и владелей компании SpaceX Илон Маск не смог сдержать эмоций и нецензурно выразился от полносты чувства.

Об этом свидетельствует видеролик, заснятый операторами канала National Geographic.

На записи четко видно, что в момент, когда ракета оторвалась от стартовых позиций, Маск от восхищения выругался, а затем вместе с коллегами выбежал из ЦУПа и стал восхищенно наблюдать за полетом.

"Мать твою, эта хр*новина полетела. Смотрите на нее! Это нереально!", - кричал коммерсант.

Напомним, ранее Маск рассказал о том, во сколько SpaceX обошлась разработка ракеты Falcon Heavy.