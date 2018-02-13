Кто кого "приручил". Ученые выяснили, когда собака стала другом человека

Ученые выяснили, что человек приручил собак еще в каменном веке, задолго до одомашнивания других животных. Причиной этого могла послужить всеядность предков собак, способных питаться той же пищей, что и их соседи-люди.

Пока остается неясным время их приручения — существуют ископаемые свидетельства как относительно позднего (10-18 тысяч лет назад), так и раннего одомашнивания (свыше 36 тысяч лет назад), говорится в статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science, пишет РИА Новости.

Кроме того, пока остается непонятным и то, кто кого "приручил". Предки собак, как сегодня считают эволюционисты, научились жить рядом с человеком благодаря двум вещам — способности переваривать крахмал, содержащийся в большом количестве в вареной пище, и умению распознавать эмоции человека и реагировать на них, в целом имитируя поведение ребенка.

По словам ученого Люка Янссенса (Luc Janssens) из Лейденского университета (Нидерланды), большие споры вызывает вопрос того, зачем люди держали собак на первых этапах их одомашнивания. Часть исследователей считает, что люди ценили их исключительно за их сторожевые и охотничьи навыки и считали их своеобразными живыми орудиями труда. Другие ученые предполагают, что собаки действительно играли роль своеобразного "заменителя" детей и для древних людей, играя значительную роль в социальной жизни их хозяев.

Янссенс и его коллеги нашли доказательства в пользу второй теории, изучая останки одной из самых известных древних собак, найденных в окрестностях германского Бонна чуть больше столетия назад.

Останки пса были захоронены вместе с телами двух кроманьонцев, его предположительных хозяев, и долгое время они считались самыми древними следами совместной жизни людей и собак до открытия костей еще более древних собак на Алтае.

Нидерландские ученые повторно изучили останки этого животного и совершили два неожиданных открытия – оказалось, что собак на самом деле две, и что одна из них, полугодовалый щенок, умерла от острой вирусной инфекции, чумки собак.

Эта болезнь является смертельно опасной для молодых собак, и примерно 90% из них погибает через неделю после появления первых симптомов болезни, когда вирус проникает в их легкие и вызывает пневмонию.

В данном случае, как показало изучение зубов щенка, этого не произошло – питомец заразился чумкой примерно на 3-4 месяце жизни и прожил еще около восьми недель, сражаясь с болезнью. Этот необычный факт, как считает Янссенс, указывает на то, что хозяева щенка непрерывно ухаживали за ним, снабжая его пищей и водой и регулярно очищая его шкуру, нос и прочие части тела от выделений и нечистот.

Подобная забота, по словам исследователей, говорит о том, что древние люди не мыслили исключительно утилитарно, считая собак "живыми орудиями труда". По всей видимости, особые отношения между человеком и его лучшим другом возникли практически сразу после взаимного одомашнивания людей и собак.

Напомним, ученые выяснили, кто умнее — собаки или кошки.