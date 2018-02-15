Не дождался победы. Умер освобожденный из плена "ДНР" организатор молитвенного Майдана в Донецке

Ушел из жизни знаменитый священнослужитель Александр Хомченко, который прославился на всю страну организацией молитвенного Майдана в Донецке в начале "русской весны".

Пастор вел богослужения в городе даже тогда, когда, по его словам, по улицам уже ехали российские танки, сообщает Радио Свобода.

После одного из публичных выступлений Хомченко арестовали террористы "ДНР". Девять дней пастор содержался в подвале в Донецке, а затем был переведен в бомбоубежище в Макеевке. Он сознавался, что в плену неоднократно подвергался избиениям и жестоким пыткам.

Хоменко заявлял, что в момент издевательств над ним в комнате присутствовали представители русской разведки.

"Когда меня подняли на дыбу и надели противогаз – в глазах потемнело. Я почувствовал, что теряю сознание и инстинктивно набрал воздуха в легкие, а они подставили ватку с нашатырным спиртом. Потом перекрывали кран, а потом открывали и погружали шланг в воду", – рассказывал пастор Хомченко.

Хомченко ушел из жизни в возрасте 59 лет. В последние дни своей жизни он вел богослужения в Марьинке.

Напомним, ранее в Минске боевики назвали условия по освобождению украинских заложников.