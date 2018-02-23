В Сети набирает популярность видео, как в самолет ударила молния

Пассажир самолета известного европейского авиаперевозчика-лоукостера Ryanair, выполнявшего перелет по маршруту "Гренобль — Дублин", сумел заснять момент удара молнии в крыло.

Видеозапись инцидента была опубликована на портале YouTube.

Как сообщают западные СМИ, происшествие произошло 17 февраля, вскоре после взлета.

Также известно, что лайнер попал в зону турбулентности, после чего молния ударила в крыло. Однако пилотам удалось благополучно "довести" самолет до места назначения в столице Ирландии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что житель Австралии сумел заснять в небе эффектный танец молний.