В Сети набирает популярность видео, как в самолет ударила молния

Происшествие произошло сразу после того, как лайнер поднялся в небо.
Пассажир самолета известного европейского авиаперевозчика-лоукостера Ryanair, выполнявшего перелет по маршруту "Гренобль — Дублин", сумел заснять момент удара молнии в крыло.
Видеозапись инцидента была опубликована на портале YouTube.
Как сообщают западные СМИ, происшествие произошло 17 февраля, вскоре после взлета.
Также известно, что лайнер попал в зону турбулентности, после чего молния ударила в крыло. Однако пилотам удалось благополучно "довести" самолет до места назначения в столице Ирландии.
Напомним, ранее сообщалось о том, что житель Австралии сумел заснять в небе эффектный танец молний.