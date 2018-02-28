"Вывести на чистую воду". В интернете люди массово через GetContact уточняют, как они "записаны" в чужих телефонах

Интернет-пользователям активно делятся скриншотами из нового мобильного приложения GetContact, которое позволяет увидеть, как номер телефона человека записан в телефонных книжках его знакомых.

На данный момент приложение заняло первое место в российском App Store среди бесплатных приложений и на седьмое место в Google Play, сообщает портал AppAnnie.

Для его работы пользователям необходимо предоставить полный доступ к собственной базе номеров.

Кроме того, сервис помогает найти неизвестные телефонные номера, а также блокировать звонки от нежелательных абонентов.

Однако данные о номере и обо всех номерах, записанных в его телефонной книге, автоматически переносятся на сервер приложения. По этой причине (нарушение закона о персональных данных) GetContact уже заблокировано на территории Казахстана.

Напомним, ранее популярные гаджеты раскрыли секретные военные базы США по всему миру.

Вчера мне было скучно, я зашёл на сайт с проститутками и (нет, не стал им звонить) забивал их номера в getcontact, и одну там тоже звали ДП. Мне почему-то кажется, что это не инициалы)) pic.twitter.com/zRgU6JllmJ — stas (@dandyST) February 27, 2018

В этом году цена на подарок любимой к 8 марта, напрямую будет зависеть от количества "котиков" и "зайчиков" выпаленых в GetContact — Кира Ерёмина (@kiraeremina) February 27, 2018