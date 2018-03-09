9 марта – какой сегодня праздник: жизнеполагающие цитаты Тараса Шевченко

9 марта Украина отмечает 204-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко – великого украинского писателя, художника, философа и просваетиля.

В честь праздника "Главред" решил напомнить самые знаковые цитаты из творчества Великого Кобзаря.

Про любовь

Да любитесь, чернобровые, да не с москалями.

(Та кохайтесь, чорнобриві, та не з москалями. — "Катерина", 1838)

***

Любітеся, брати мої, Украйну любіте, і за неї, безталанну, Господа моліте.

***

Мені ж, мій Боже, на землі

Подай любов, сердечний рай!

І більш нічого не давай!

***

Любов — Господня благодать!

Люби ж, мій друже, жінку, діток;

Діли з убогим заробіток,

То легше буде й зароблять.

Про Украину и патриотизм

Страшно впасти у кайдани,

Умирать в неволі,

А ще гірше — спати, спати

І спати на волі.

***

В ком нет любви к стране родной,

Те сердцем нищие калеки.

***

Борітеся — поборете. Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!

***

Я так її, я так люблю мою Україну убогу, що проклену святого Бога, за неї душу погублю!

***

Свою Україну любіть. Любіть її… Во время люте. В останню, тяжкую минуту за неї Господа моліть.

Про украинский язык

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

От де, люде, наша слава,

Слава України!

***

І возвеличимо на диво

І розум наш, і наш язик…

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что не хочет объявить 2019-й Годом украинского языка – и предложил альтернативу. Он также пообещал позаботиться о гражданах Украины, чьим родным языком или языком общения является русский, крымскотатарский и другие языки.