22 марта – какой праздник: что нельзя делать на 40 святых-2018

22 марта 2018, 15:47

Христиане придают огромное значение этому дню. 

На 40 святых облегчается строгость Великого поста.

22 марта православная церковь отмечает великий праздник – День памяти сорока Севастийских мучеников. Это настолько большой праздник, что в этот день даже облегчается строгость Великого поста.

Сорок святых: история праздника

Речь идет о воинах-христианах из города Севастии (находится на территории современной Турции), которые приняли мученическую смерть за веру во Христа.

Воины, ставшие впоследствии святыми, были лучшими в армии древнеримского императора Ликиния.

Сам Ликия был жестоким гонителем христианства. И когда он узнал, что его лучшие бойцы приняли ненавидимую им веру и отказываются от нее отречься, он предал их мученической смерти.

Сначала их загнали в Севастийское озеро. За ночь оно покрылось льдом. Чтобы усилить муки мужчин, на берегу затопили баню. Один из воинов не выдержал мучений и вышел из озера, однако на пороге бани он пал мертвым. Один из надзирателей, пораженный мужеством воинов, зашел в озеро со словами "И я – христианин!". Так их снова стало сорок.

Сорок святых: что нельзя делать в этот день

У этого дня есть ряд запретов. Среди них:

  • нельзя гневаться, злиться и сквернословить;
  • не рекомендуется работать и убирать в доме;
  • нельзя стирать, шить или что-то ремонтировать;
  • нельзя есть мясо, рыбу, яйца, так как необходимо следует соблюдать пост, хотя и допускается пища с растительным маслом, а также кагор вино в этот день.
  • не рекомендуется в День сорока святых одалживать деньги.

Сорок святых: что нужно делать в этот день

Хозяйки в День сорока святых обязательно должны испечь булочки-жаворонки, а все верующие обязательно должны посетить церковь и помолиться.

Как приготовить жаворонки (сороки) из теста, смотрите на видео:

Также в этот день можно гадать и призывать весну. В этот день вообще принято строить планы на будущее и мечтать.

Молодежь в этот день качается на качелях, чтобы завлечь счастье и сделать год урожайным.

Приметы в День сорока святых

Считается, что если 22 марта стоит хорошая погода, то еще 40 дней можно не волноваться о холодах. А вот холодная погода на День сорока святых означает, что следующие 40 дней весна может бороться с зимой, возможны резкие перемены погодных условий. Если же 22 марта выпал снег, пасхальная неделя будет очень холодной.

Если 22 марта вам повезет увидеть скворца, значит, лето будет очень теплым. При этом если прилетевшие птицы вьют гнезда на солнечной стороне в День сорока святых, значит лето будет холодным и урожайным.

Ранее народный синоптик спрогнозировал, какая погода в Украине будет в начале апреля. После Пасхи быстрого нарастания температуры ждать не стоит, считает Горбань.

В свою очередь начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко сообщила, что в нашей стране весеннее потепление ожидается с 27 марта, а до 26 числа интенсивное нарастание тепла не предвидится. Позже синоптик Наталья Диденко написала, что в Украине потепления следует ожидать с 26 марта.

Напомним, Папа Римский наказал девятерых украинских монахов за экзорцизм. Понтифик в полном объеме утвердил декреты архиепископа и митрополита Василия (Семенюка).

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