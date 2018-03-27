В Британии в результате ДТП автомобиль оказался в гостиной, где семья смотрела телевизор: фото

В британском городе Вустер автомобиль на огромной скорости врезался в стену жилого дома, разбив ее полностью.

В момент аварии в гостиной перед телевизором сидели Роберт Бетти, его жена Мел и 15-летняя дочь Таш, сообщает ВВС.

"Я нашел свою жену на кухне, она была потрясена и растеряна. Затем я бросился наружу, чтобы спасти свою дочь с другой стороны автомобиля. Она тоже была в шоке и растерянности. Я занес ее тоже на кухню", – рассказал господин Беатти.

На место инцидента прибыла полиция, которая арестовала 26-летнего виновника резонансного ДТП. Ему предъявлено ряд обвинений, в частности, нанесение физического вреда при опасном вождении. Дочь и жена хозяина дома с полученными травмами госпитализированы.

Напомним, в американском штате Калифорния неподалеку от города Маунтин-Вью электромобиль Tesla стал участником ДТП со летальным исходом. Электрокар на большой скорости врезался в отбойник, а затем с ним столкнулись еще два автомобиля.