В США гусь решительно атаковал военнослужащих: видео

На базе Форт Силл в американском штате Оклахома 27 марта в объектив камеры наружного наблюдения попал курьезный момент, когда гусь начал нападать на военных, которые шли строем в здание.

В ролике, опубликованном в YouTube, видно, что птица начала смело и решительно атаковать первого солдата, а он был вынужден, защищаясь, отскочить в сторону.

Затем гусь зорко наблюдал за тем, как колонна заходит в здание. Несколько раз он снова предпринял попытки атаковать американских солдат. По дорожке военной базы гусь расхаживал, как истинный хозяин.

Впрочем, в описании к видео сказано, что обитателями Форт Силла являются гуси Стив и Брэнда. Комментируя запись, один из авторов видео сказал, что "Стив был особенно сердит".

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