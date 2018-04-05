Мусульманки устроили погром в магазине из-за бюстгальтеров: видео

Виной всему стали скидки.
Покупательницы разгромили магазин нижнего белья Victoria's Secret в Малайзии. Женщины в паранджах прорвались сквозь стеклянные стены магазина.
Виной всему стали скидки на бюстгальтеры. Этот предмет женского гардероба распродавали по 7 долларов вместо 30 долларов.
Обеспокоенные работники магазины пытались закрыть двери, чтобы остановить поток покупателей, но толпа все равно наводнила помещение.
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