Мусульманки устроили погром в магазине из-за бюстгальтеров: видео

Покупательницы разгромили магазин нижнего белья Victoria's Secret в Малайзии. Женщины в паранджах прорвались сквозь стеклянные стены магазина.

Виной всему стали скидки на бюстгальтеры. Этот предмет женского гардероба распродавали по 7 долларов вместо 30 долларов.

Обеспокоенные работники магазины пытались закрыть двери, чтобы остановить поток покупателей, но толпа все равно наводнила помещение.

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