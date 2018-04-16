Воры сказали: "Поехали" – и украли барокамеру, в которой тренировался Гагарин

В Москве украли барокамеру, в которой тренировались Юрий Гагарин и другие известные советские космонавты, в том числе Георгий Гречко и Герман Титов. Ее ценность сложно оценить в рублях.

Барокамеру должны были отреставрировать ко Дню космонавтики. Мастер Анатолий Фабричнов забрал ее из Музея космонавтики и оставил на охраняемой стоянке в Строгино, сообщил Telegram-канал Mash.

В начале апреля Фабричнов вернулся за капсулой, однако найти ее не удалось. "Услужливые охранники рассказали, что капсулу забрали другие реставраторы. Приехали десять человек, представились мастерами, погрузили капсулу в грузовик, крикнули "Поехали!" – и были таковы", – отмечается в новости.

Охранники документы не проверяли, так что особых проблем у злоумышленников не возникло.

Фабричнов уже написал заявление в полицию, но пообещал забрать, если барокамеру вернут.

"Юра, прости в очередной раз", – резюмирует Telegram-канал.

Напомним, Турчинов похвастался местом Украины в клубе космических держав. В комментариях к этой новости в соцсетях люди пишут: "Давно головой болеем?", "Сейчас опохмелится и объявит о создании Первой Галактической Империи!", "А где в Украине космодром?" и т.п.

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