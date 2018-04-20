"Обучала не тому". В США 28-летнего педагога арестовали за "групповуху" со школьниками

В США 28-летнюю учительницу английского языка Бриттни Уэтцел арестовали за секс с двумя школьниками.

Как сообщает портал People, инцидент произошел в одном из городов штата Северная Каролина.

Вместе со своей подругой учительница пришла в дом, где ученики устроили вечеринку. В ходе веселья она напоила трех школьников. Затем, с двумя 18-летними учениками девушка занялась сексом.

Согласно законодательству Южной Каролины, педагогам запрещается вступать в интимные отношения со школьниками − даже если они переступили порог совершеннолетия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России учительницу и школьницу уличили в лесбийском романе.