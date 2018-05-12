Крымская пенсионерка рассказала, почему Медведев ей ответил: "Денег нет, но вы держитесь"

До аннексии Россией Крыма ситуация на полуострове была лучше, а гривна была стабильной.

Об этом заявила крымская пенсионерка Анна Буянова, которая стала знаменита после того, как премьер РФ Дмитрий Медведев, в ответ на ее претензии о низком качестве жизни после захвата Крыма Россией, заявил "Денег нет, но вы держитесь".

"Новая газета" напоминает, что 23 мая 2016 года в ходе визита премьера страны-агрессора в Феодосию к нему подошла пожилая женщина. Она не представилась, но сходу задала вопрос о наболевшем: "Вы же сказали, будет индексация [пенсий], где она в Крыму? Что такое 8 тысяч? Это мизер. Ноги об нас вытирают здесь! На пенсии невозможно прожить, цены бешеные". Премьер не нашел ничего лучше, чем ответить: "Ее [индексации] нигде нет, мы вообще не принимали… просто денег нет сейчас. Найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья".

Журналисты издания разыскали ту самую пенсионерку. Ее зовут Анна Буянова, живет она в 20 километрах от Феодосии, в селе Новопокровка.

После вопроса Медведеву пенсию ей так и не проиндексировали. "Сначала обещали. Сказали, что 11000 будет. Но в итоге в апреле прошлого года сделали только надбавку к прожиточному минимуму. И теперь вместо 8058 рублей я получаю 8 500. Но это не индексация", — говорит Буянова.

Выживает пенсионерка только благодаря хозяйству. "53 курицы, 4 индюшки, 2 утки. Корову в прошлом году убрали. Плюс огород: картошка, помидоры, огурцы. Плюс фрукты свои растут. Если надо за свет или за газ заплатить, а денег у меня нет, то я что-то продаю: когда курицу, когда овощи. Продавать, кстати, тоже не просто — целую схему придумали. Сначала ко мне должен прийти депутат из сельсовета, посмотреть, что у меня действительно свой огород. Потом он составляет акт осмотра, с которым я иду к главе сельсовета. Глава сельсовета в присутствии двух понятых, соседей, сверяет акт: спрашивает у них, действительно ли на моем участке растет свекла, есть ли куры. И когда понятые подтверждают, то он выдает мне справку, что я могу продавать. На рынке в Феодосии у меня есть свое место — 55-е. Оно стоит 50 рублей в день. И еще 100 рублей у меня уходит на дорогу от Новопокровки и обратно. В июле и августе, когда продаю огурцы с помидорами, дела идут хорошо: могу 600, могу 800, могу даже 1000 рублей в день заработать. А зимой бывает так, что всего на 200 рублей какой-нибудь картошки продам. И получается: 200 рублей минус 100 на дорогу, минус 50 за место… 50 рублей в день, бывает, зарабатываю", — сетует Буянова.

На вопрос, всегда ли так тяжело было, пенсионерка заявила — "нет"."Надо сказать, при Украине легче жилось. Гривна была твердая, а рубль… какой-то пустой оказался", — заявила Буянова.

Напомним, ранее житель аннексированного Крыма пожаловался Путину на беспредел.