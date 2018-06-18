Без отрыва от работы. В Одессе самка дельфина родила детеныша во время шоу: видео

В Одессе самка дельфина родила детеныша прямо во время представления в дельфинарии.

Соответствующее сообщение было опубликовано на портале "048". Один из очевидцев инцидента заснял на видео, на котором четко видно, как дельфиниха кружила по бассейну. Затем по воде вокруг нее расплылись темные пятна. Через некоторое время рядом с дельфинихой появился детеныш.

О случившемся также объявили по громкой связи во время представления. "На ваших глазах родилась новая жизнь", — заявил сотрудник дельфинария.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ФСБ обвинила украинских браконьеров в уничтожении краснокнижных дельфинов.