"Мы - грязные извращенки". В США учительница с подругой совращали подростков

В США 23-летнюю учительницу Талию Сиско и ее подругу-ровесницу Тину Поурани из штата Калифорния обвиняют в совращении нескольких 15-ти и 16-летних подростков.

Как сообщает американское издание People, следствию довелось доказать, что девушки регулярно хвасталисть своими "достижениями" и любили называть себя "грязными извращенками".

На данным момент достоверно известно, что Сиско и Поурани совратили трех подростков. Но в полиции предполагают, что была еще и четвертая жертва. По версию следствия, девушки находили подростков через социальные сети и общих знакомых. При этом они любили заниматься с ними еще и оральным сексом, и петтингом. Сейчас Сиско находится в тюрьме, причем суд ей отказал в возможности внесения залога, а вот Поурани отпустили на свободу за 60 тысяч долларов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США школьник сдал копам пытавшуюся его соблазнить учительницу.