Сеть порвало трогательное видео, как щенок пытается спасти копа, делая ему массаж сердца

Испанский щенок стал звездой Сети после того, как на учениях продемонстрировал свои навыки спасения жизни.

Видео с тренировки для собак опубликовала испанская полиция, передает ТСН. На кадрах видно, как полицейский падает, изображая из себя мертвого, после чего щенок по кличке Пончо бежит к нему на помощь.

Пончо прыгал лапами на грудь копа и трогательно прислушался к его дыханию. Закончилось все благополучно: парень поднялся и поблагодарил песика.

Видео с умным щенком стало вирусным: за четыре дня его посмотрели более 2 млн человек.

Ранее в США выбрали самую уродливую собаку мира-2018. Соперниками Жа Жа были китайская хохлатая собака, чихуахуа и пекинес.

Напомним, хозяин собаки сделал панорамное фото со своим псом – и сильно пожалел. На панорамах движущиеся объекты нередко получаются искаженными.

Как сообщалось, пес испортил панораму Google Maps и стал звездой соцсетей. Настойчивая японская собака побежала за машиной, делающей снимки для Google Maps, и попала на фото панорамы.

Также собака породы сиба-ину прославилась в Сети "разговорами" с хозяйкой. На видео видно, как пес активно отвечал на вопросы девушки.

Кроме того, печальная собака из Германии покорила соцсети. Хозяйка уверяет, что ее питомец счастлив, несмотря на хмурый внешний вид.