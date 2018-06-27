Совфед "энергетической сверхдержавы" РФ почти час выяснял, что такое валежник

27 июня 2018, 12:15

Пугает депутатов и термин "собственные нужды".

Совфед никак не может решить, что такое валежник.

Еще в прелее этого года гражданам России разрешили собирать валежник без опасения быть наказанными за порчу лесных ресурсов страны.

Закон уже даже подписал президент РФ Владимир Путин. Однако вступить в силу документ не может до сих пор.

Все дело в бюрократических заморочках: власти никак не могут на законодательном уровне решить, что же именно считать валежником.

Массовые дискуссии идут не только на региональном уровне страны – вчера Верхняя палата Федерального Собрания РФ потратила около часа на обсуждение этого вопроса.

Ряд цитат с заседания Совфеда приводит "Дождь":

"Меня пугает слово, с которым я борюсь всю жизнь, сколько себя помню, — "собственные нужды". Вот у нас там дальше есть термин "ягоды для собственных нужд". Простите, кто их определит, каким путем их контролировать? Стоит вам это ввести, "собственные нужды", тогда вы сразу должны на каждом углу контроль ставить. Это нужды или сверхнужды? Ну, зачем это нужно делать, то, что нельзя контролировать?"

"Будет ли являться валежником принесенное дерево в результате паводка?"

"Если дерево находится в акватории нашей великой русской реки Волга, это в Водный кодекс термин вносить, потому что у нас лежащее на земле. Лежащее на воде, плывущее по воде — это Водный кодекс".

"Термин "валежник" подразумевал наличие отмершей древесины, которая не представляет технического интереса и всегда являлась древесиной так называемой неликвидной. А ликвидная древесина всегда состояла из деловой древесины и дров. То есть валежник, подразумевалось, даже не дрова. Обломки стволов и валежник для нас — это синонимы, с точки зрения обеспечения возможностей граждан удовлетворения собственных нужд".

"Порядок на сегодняшний день по 33 статье отнесен к полномочиям субъекта Российской Федерации, и если есть арендатор, и если нужно уведомить, и если 60 дней, мы не против, но ведь у нас кроме арендаторов есть еще Агафья Лыкова, которой, если уведомлять ближайшего лесничего, она этот бурелом не соберет никогда. И самое главное, чего его уведомлять, если она его ни разу в жизни не видела, и он ни разу в жизни к ней не придет. Можно же ввести сложный, как предлагают некоторые, — четвертая категория состояния. Но придет гражданин, для него и живая сосна — четвертая категория состояния, в зависимости от состояния самого гражданина. Если лежащая, это очевидно".

В свою очередь российский Telegram-канал КБ так прокомментировал данную новость:

Как сообщалось, в Совфеде россиянам вместо западных препаратов посоветовали лечиться "аскорбинкой и марганцовочкой". Сенатор Совета Федерации от Зауралья Сергей Лисовский ставит всем в пример медицину еще царской России.

Стоит напомнить, что Лисовский — не первый российский политик, который советует россиянам ратует за народные средства вместо "буржуйских" западных лекарств. Так, в середине апреля зампред Госдумы Петр Толстой посоветовал принимать кору дуба вместо импортных лекарств. "А вы выплевывайте, выплевывайте. Кору дуба заваривайте! Боярышник! Я вам говорю, боярышник, а эти сплевывайте", — призвал он в эфире одного из каналов.

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