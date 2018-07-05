Рождество Иоанна Предтечи-2018: когда празднуем и в чем он помогает

Уже на этой неделе православные отмечают один из важнейших религиозных праздников – Рождество Иоанна Предтечи-2018.

Полное название праздника – Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Верующие чтят сына священника Захарии и его жены Елизаветы Иоанна за то, что предсказал приход Христа на Землю, а также крестил самого Спасителя.

Виновницами его гибели в Библии называют царицу и Иродиаду и ее дочь Саломею. Танец Саломеи, в награду за который она и попросила голову Иоанна Предтечи, – довольно популярная тема в светском искусстве.

Рождество Иоанна Предтечи-2018: какого числа

Дата у праздника из года в год не меняется: ежегодно верующие чтят Предтечу 7 июля (по старому стилю это 24 июня).

В этот день славянский народ также празднует Ивана Купала-2018.

Праздник Иоанна Предтечи: все даты

В честь Иоанна Крестителя установлено не один, а несколько праздников:

6 октября – зачатие Иоанна Предтечи,

7 июля – рождество Иоанна Предтечи,

11 сентября – усекновение главы Иоанна Предтечи,

20 января – Собор Иоанна Крестителя в связи с праздником Крещения,

9 марта – первое и второе обретение его главы,

7 июня – третье обретение главы Иоанна Предтечи,

25 октября – праздник перенесения его десницы (правой руки) с Мальты в Гатчину.

Иоанн Предтеча: в чем помогает

Пророку молятся, когда нуждаются в:

исцелении от болезней – особенно болезней головы;

помощи при принятии правильного решения и наставлении на путь истинный – как в работе, так и в бытовых вопросах;

помощи при проблемах в браке;

в помощи в домашних делах.

Рождество Иоанна Предтечи: молитвы

Величание Рождеству Иоанна Предтечи

Величаем тя, Предтече Спасов Иоанне, и чтим еже от неплодове преславное рождество твое.

Кондак Рождеству Иоанна Предтечи

Прежде неплоды днесь Христова Предтечу раждает, и той есть исполнение всякаго пророчества: Егоже бо пророцы проповедаша, на Сего во Иордане руку положив, явися Божия Слова пророк, проповедник, вкупе и Предтеча.

Тропарь Рождеству Иоанна Предтечи

Пророче и Предтече пришествия Христова, достойно восхвалити тя недоумеем мы, любовию чтущии тя: неплодство бо рождшия и отчее безгласие разрешися славным и честным твоим рождеством, и воплощение Сына Божия мирови проповедуется.

Напомним, до 12 июля у православных продолжается Петров пост-2018. "Главред" уже писал, что можно есть и что нельзя делать в этот период.