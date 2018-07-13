Как туловище без конечностей: в Китае на берегу нашли мутанта, и он живой

Вдоль берега в Китае местные жители обнаружили странное существо. Изначально к нему боялись подойти, но один из смельчаков взял в руки морского обитателя.

Как только мужчина поднял мутанта, существо зашевелилось в его руках, сообщает Daily Star.

На видео, которое больше похоже на отрывок из фильма ужасов, человекообразное существо стало двигать "головой" и конечностями. Мутант был похож на полураслчененного человека.

"Кажется, у этого существа есть голова, напоминающая человеческую, и что-то похожее на руки и ноги. На мой взгляд, это может быть новый вид морских обитателей или мутировавшая морская звезда", - говорится в описании к ролику.

Ранее таинственное чудовище, которое разорвало двух собак в Аргентине, попалось на фото.