В США политик обиделся на жену и устроил ей "порноместь"

Политик Дэвид Мартинез (штат Миннесота, США) устроил "порноместь" собственной супруге из-за того, что она подала на него заявление в полицию.

Соответствующее сообщение опубликовало издание New York Daily News. Согласно данным журналистов, Мартинез на сайте своей предвыборной кампании в городской совет Сент-Пола разместил снимок, на котором его супруга позирует с голой грудью. Именно таким был его ответ на обвинение супруги в домашнем насилии. Позднее фото все же было удалено с сайта.

В своем заявлении в полицию женщина указала, что Мартинез неоднократно, применяя силу, заставлял ее заниматься с ним к грубому сексу. Сам политик обвинения супруги, с которой он прожил в браке около тринадцати лет, категорически отвергает.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Facebook объявил "войну с порноместью".