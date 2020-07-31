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С Днем сисадмина – прикольные открытки и оригинальные тексты

Главред

31 июля 2020, 03:51

Лучшие поздравления системному администратору в прозе, стихах, открытках и просто шуточные собрал Главред.

  • День сисадмина-2018: поздравления: как оригинально поздравить системного администратора Фото из открытых источников
  • День сисадмина-2018: поздравления: как оригинально поздравить системного администратора Фото из открытых источников
  • День сисадмина-2018: поздравления: как оригинально поздравить системного администратора Фото из открытых источников
  • День сисадмина-2018: поздравления: как оригинально поздравить системного администратора Фото из открытых источников
  • День сисадмина-2018: поздравления: как оригинально поздравить системного администратора Фото из открытых источников
  • День сисадмина-2018: поздравления: как оригинально поздравить системного администратора Фото из открытых источников
  • День сисадмина-2018: поздравления: как оригинально поздравить системного администратора Фото из открытых источников
  • День сисадмина-2018: поздравления: как оригинально поздравить системного администратора Фото из открытых источников
  • День сисадмина-2018: поздравления: как оригинально поздравить системного администратора Фото из открытых источников
  • День сисадмина-2018: поздравления: как оригинально поздравить системного администратора Фото из открытых источников
  • День сисадмина-2018: поздравления: как оригинально поздравить системного администратора Фото из открытых источников

День системного администратора с каждым годом в Украине приобретает всю большую популярность.

Оригинальные поздравления с День сисадмина дарят также системным программистам, вебмастерам, администраторам баз данных и почтовых серверов, администраторам телефонных станций.

Системный или IT-администратор – это человек, благодаря которому "живет и здравствует" вся компьютерная техника на предприятии. В современном мире сложно представить себе компанию, которая могла бы обойтись без этих специалистов.

З Днем сисадміна – прикольні листівки й оригінальні тексти українською мовою

Когда День сисадмина в 2020 году

Праздник системного администратора (американцы именуют его "День благодарности системному администратору") отмечается ежегодно в последнюю пятницу июля. В 2020 году он выпал на 31 июля.

День системного администратора – история

Праздник учредил американец, сисадмин из Чикаго Тэд Кекатос. Впервые его отметили 28 июля 1999 года.

Как оригинально поздравить системного администратора

Можно подарить оригинальный тортик. Хотя, честно говоря, парни обычно больше радуются упаковке пива и набору снеков к нему.

Поздравление системному администратору в прозе

Поздравляю с Днем системного администратора и желаю всегда оставаться маяком успеха в своей системе. Желаю никогда не сомневаться в своей удаче, не заблуждаться и не ошибаться. Работай весело и также с улыбкой по жизни шагай по дороге добра.

***

С Днем системного администратора! Желаю, чтобы программное обеспечение удачи постоянно совершенствовалось и обновлялось, никакие вирусы не одолевали твое здоровье, провода любви никогда не перегорали, принтеры всегда печатали только деньги, а подшефные юзеры не были ламерами.

***

4 смс - 222 символа:

"Чайники" мира выражают огромную благодарность системным администраторам за их великолепное качество со всем разобраться и все наладить! Желаем, чтобы у вас ничего не висло, не заедало, а все документы были в безопасности!

Шуточное поздравление системному администратору

Слетела связь локальная и роутер завис:

Не грузит сеть глобальную, и трафик тянет вниз

Но на такую ерунду нам отвлекаться лень:

Ведь мы сегодня отмечаем сисадмина день!

***

Спутан весь, как проводами,

Неотложными делами:

Там проблема, тут завис,

Где-то вирус файлы сгрыз...

Стоп! А ну все быстро кинь,

Ногу за ногу закинь!

День сегодня сисадмина,

Лучше примем витаминов,

А под свежее пивко

Праздник встретится легко!

***

Локальные вирусы, черви, программы,

Ежедневно решаешь локальные драмы.

Администратор системный хорош,

И вирус бросается быстренько в дрожь.

В своей ты сети, как генерал,

Профессию эту сам ты избрал.

Желаем мы рвения в вашей работе,

К клиентам всегда относится с заботой.

***

Дорогой наш сисадмин,

В офисе ты — просто джинн,

Ведь в твоих руках все сети,

Ты наладишь все на свете.

Я к чему сейчас веду:

Праздник есть такой в году,

Сисадминов поздравляют,

Стойких серверов желают.

В этом мы — не исключенье,

Пусть в карьере достиженья

Будут только лишь расти.

Стань "Админ всея сети"!

Поздравление системному администратору – стихи

С днем системного админа,

Поздравляю я тебя!

Будь душою коллектива,

Уважают пусть друзья.

И желаю достижений,

Ярких жизненных идей.

Пусть не будет поражений,

Везде открытых лишь дверей!

***

Сисадмин любимый, поздравляю!

Праздник нынче в честь тебя!

Пусть работа доставляет

Наслаждение всегда.

Пусть доходы возрастают,

Не ломаются компы вовек.

Дорогой админ мой, поздравляю!

Ты прекрасный человек.

***

Он — компьютеров начальник,

Ноутбуков господин,

Носит должность не случайно —

Самый лучший сисадмин.

Пожелать тебе мы рады —

Пусть выходит труд любой,

Чтоб зарплата и награды

Мчались следом за тобой!

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