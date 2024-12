Для чего шоколадные фигурки делают пустыми внутри: объяснение удивит

Вы узнаете:

На Новый год многие сталкиваются с традиционными шоколадными фигурками. Но почему шоколадные фигурки внутри. Эксперт журнала Smithsonian Аманда Фигл отмечает, что эта особенность не только имеет практическое обоснование, но и стала частью традиции.

По словам Марка Шлотта, вице-президента по производству компании R.M. Palmer, одной из самых известных американских кондитерских компаний, полые шоколадные фигурки созданы прежде всего из соображений удобства.

Кроме того, полые шоколадные кролики являются экономически более выгодными.

"Полый (шоколад - ред.) имеет большую воспринимаемую ценность. Он создает гораздо больший шоколадный след, чем сплошной", - отмечает он.

Шоколадные кролики впервые появились в США в 19 веке, переняв традицию из Германии. Первые продажи начали расти после 1890 года, когда Роберт Л. Строхекер, предприниматель из Пенсильвании, выставил в своей аптеке гигантского шоколадного кролика высотой 1,5 метра в качестве рекламного трюка.

Полые фигурки впервые появились в 1939 году и стали чрезвычайно популярными после Второй мировой войны.

Шлотт рассказывает, что даже сегодня компания R.M. Palmer производит более 25 миллионов полых кроликов ежегодно.

Полые шоколадные кролики стали частью пасхальной атмосферы, возвращая потребителей к традиционным праздничным корзинам.

"Люди действительно возвращаются к своим корням, выбирая знакомые и уютные символы праздников", - добавляет Шлотт.

Даже внешний вид фигурок продолжает радовать поколения детей и взрослых. Как бы странно это ни звучало, одна из самых популярных форм кроликов у R.M. Palmer была вдохновлена игрушкой для собак.

