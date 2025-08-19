"Это тихая вода перед бурей": что задумал Путин на День Независимости 24 августа

Гороскоп для Украины на День Независимости 24 августа рассказала астролог Ангелина Вакулина.

Война в Украине - прогноз на День Независимости 2025 / Коллаж Главред, фото pixabay, ГСЧС

24 августа Украина отмечает День Независимости. После переговоров президента Украины в Вашингтоне, Путин устроил обстрел Полтавщины.

Астролог Ангелина Вакулина рассказала Главреду, что террор мирных городов Украины продолжится. На День Независимости Путин готовит новый удар.

Гороскоп на День Независимости 24 августа

Днепр

"Внешнее затишье - это иллюзия, "тихая вода" перед бурей. Появилось ложное чувство безопасности у населения. Атака может быть ночью или неожиданно.

Самая тревожная часть - это конец месяца с 22 по 31 августа", - отметила астролог.

Армия РФ готовит удар с применением беспилотников.

"Мод атакой могут быть мосты, инфраструктура. Могут быть жертвы", - говорит астролог.

Киев

"Оккупанты используют новую тактику. Особенно в ночное время. Праздники будут под ударом. С 18 по 21 августа, и с 23 по 26 августа Киев в зоне большого риска", - говорит астролог.

"Могут быть попытки информационного удара или отключения связи. В зоне риска промзоны, гаражные кооперативы, складские зоны", - говорит астролог.

Также астролог предупредила избегать в праздничные дни места большого потока людей.

"Министерства, университеты, школы, научные учреждения, лаборатории, офисы, вокзалы, въезд/выезд в город", - могут оказаться под прицелом.

О персоне: Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

