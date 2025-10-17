Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как одежда из секонд-хенда влияет на человека: мольфар предупредил об опасности

Ангелина Подвысоцкая
17 октября 2025, 10:58
60
Максим Гордеев рассказал, как очистить вещи из секонд-хенда от негатива.
Максим Гордеев, секонд-хенд
Можно ли покупать вещи в секонд-хенде / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Что узнаете:

  • Можно ли покупать вещи в секонд-хенде
  • Как очистить вещи от негатива
  • Какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде

Количество секонд-хендов в украинских городах активно увеличилось. Сотни килограмм одежды постоянно находят новых владельцев. Однако можно ли на самом деле покупать вещи в секонд-хенде?

Известный украинский мольфар Максим Гордеев отметил, что человек имеет положительную и отрицательную энергетику, которая передается одежде, обуви или украшениям, которые он носил.

видео дня

"Когда вы покупаете что-то не новое, эта вещь уже заряжена на определенную программу. Если человек был действительно положительный, такие вещи будут нести положительную энергетику. Но почему вещи попадают в секонд-хенд? Потому что кто-то умер, все вещи собрали и отправили"

Мольфар отмечает, что детям нельзя покупать вещи в секонд-хенде. В то же время можно донашивать вещи за старшими братьями или сестрами. Под запретом также - свадебные платья. Платье с негативной энергетикой может повлиять на судьбу человека.

Как одежда из секонд-хенда влияет на человека: мольфар предупредил об опасности
Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Как очистить вещи из секонд-хенда от негатива

Если вы все же приобрели вещи в секонд-хенде и планируете их носить, выход есть. Мольфар поделился одним лайфхаком, который может помочь очистить вещи от негатива.

Обязательно нужно постирать вещи. Делать это нужно не только в стиральной машине. Перед стиркой следует засыпать вещи солью и оставить на время.

Соль забирает негативную энергетику. Она нейтрализует ее. Купили вещь, засыпали солью, залили водичкой, подержали хотя бы 10-15 минут и с вещи негатив абсолютно снимается", - сказал мольфар.

Также можно провести чистую пало санто, шалфеем, полынью.

Смотрите видео о том, можно ли покупать вещи в секонд-хенде:

Вас также заинтересует:

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

секонд-хенд мольфар Максим Гордеев
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м

12:25Интервью
"Дружественный огонь": россияне сбили собственный самолет над Крымом, подробности

"Дружественный огонь": россияне сбили собственный самолет над Крымом, подробности

12:19Фронт
Мирное соглашение между Киевом и Москвой: в США сделали интригующее заявление

Мирное соглашение между Киевом и Москвой: в США сделали интригующее заявление

11:41Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Лимонная лихорадка "накрыла" Украину - где искать все 51 лимон монобанк

Лимонная лихорадка "накрыла" Украину - где искать все 51 лимон монобанк

Сколько продлятся отключения света в Украине: в Укрэнерго дали ответ

Сколько продлятся отключения света в Украине: в Укрэнерго дали ответ

"Вытаскивали из дома престарелых": что произошло с Кларой Новиковой

"Вытаскивали из дома престарелых": что произошло с Кларой Новиковой

Доллар и евро резко полетели вниз: появился новый курс валют на 17 октября

Доллар и евро резко полетели вниз: появился новый курс валют на 17 октября

"Уже слышать не могу": Андрей Данилко резко высказался про украинских артистов

"Уже слышать не могу": Андрей Данилко резко высказался про украинских артистов

Последние новости

12:44

НАБУ 10 лет терроризировало невиновного и тихо закрыло дело: Бюро нужно распустить – эксперт

12:43

После громкого скандала: Татьяна Брухунова бросила детей и Петросяна

12:25

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мВидео

12:19

"Дружественный огонь": россияне сбили собственный самолет над Крымом, подробностиВидео

12:11

Когда переводят часы на зимнее время 2025: известна дата

Хочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - МережкоХочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - Мережко
11:46

"Прошло 10 лет": Наталья Могилевская растрогала встречей со звездой "Голос.Дети"Видео

11:41

Мирное соглашение между Киевом и Москвой: в США сделали интригующее заявление

11:34

Зачем Путину мирные переговоры и есть ли в них смысл: Мережко назвал мотивы Кремля

11:30

Полякова требует поменять правила Нацотбора на Евровидение-2026 и пригрозила судом - детали скандалаВидео

Реклама
11:23

В Украину придут затяжные дожди: скоро температура упадет до -2 градусов

11:00

Украинцам разрешили не платить за одну из коммуналок: что известно и какие условия

10:58

Как одежда из секонд-хенда влияет на человека: мольфар предупредил об опасностиВидео

10:38

Гороскоп Таро на завтра 18 октября: Овнам - новости, Ракам - рисковать

10:35

Китайский гороскоп на завтра 18 октября: Лошадям - препятствия, Обезьянам - тревога

10:13

В РФ рассказали, как Кристина Орбакайте опозорилась в Израиле

10:12

Пережила сложную операцию: 91-летняя Брижит Бардо попала в больницу

10:10

Украинцам начали начислять 5 тысяч грн надбавок к пенсии: кто получит

10:09

Более 30 "прилетов": РФ била дронами и КАБами по Сумам, Херсону, Кривому Рогу

09:52

По Украине распространяются экстренные отключения света - список областей

09:33

Золото Полуботка может быть до сих пор в Украине - где оно и какое на нем проклятиеВидео

Реклама
09:30

Трамп угрожает Путину Tomahawk: что за этим стоитмнение

09:29

Заставит Россию прекратить войну: в Генштабе заявили о позитивных сигналах

09:25

Зеленский застигнут врасплох, Трамп внезапно включил Путина в свою повестку - Axios

08:57

"Разбиты горем и в отчаянии": умер сооснователь группы Kiss

08:36

Повреждения энергетики и пожары: россияне атаковали Кривой Рог, что известно

08:21

Трамп отложил введение санкций против РФ: в чем причина

07:37

Ночные "прилеты" в Крыму и Донецке: горит нефтебаза и склады боеприпасовВидео

07:00

"Третьей мировой не будет": Трамп пообещал завершить войну в Украине

06:10

Что на самом деле остановит войну?мнение

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с туристами за 41 секунду

05:34

Гороскоп на завтра 18 октября: Скорпионам - приятная работа, Ракам - срыв планов

05:09

Не выбрасывать в мусорку: ученые нашли необычное применение кофейной гущеВидео

04:30

"Отсутствуют несколько органов": Янина Соколова сделала признание о здоровье

04:16

Первая работа 5-летнего принца: как отреагировали принц Уильям и Кейт Миддлтон

03:30

Как готовить с фольгой в аэрогриле: лайфхаки и ошибки, которых стоит избегать

03:02

Как коты управляют вниманием хозяина без единого звука: специалисты раскрыли хитростьВидео

02:31

Новый метод против деменции: врачи не верили, пока не увидели результаты

01:31

Ракетная интрига с новым поворотом: Трамп сделал заявление по "Tomahawk" для Украины

01:30

Беременная Марина Бех-Романчук показала, как прячет животик

00:46

Что скрывает разговор Трампа и Путина: дойдут ли Tomahawk до Украины - Reuters

Реклама
00:02

Двигатель можно очень быстро "убить": каких оборотов водителям следует избегать

16 октября, четверг
23:56

Пойдет ли Усик в политику: чемпион мира раскрыл планы после бокса

23:51

Сияющая кожа лица: что нужно съесть для красотыВидео

23:09

"Козырь" Зеленского: что может убедить Трампа предоставить необходимое оружие

23:05

Зеленский сделал заявление перед переговорами с Трампом - чего ждатьВидео

22:32

Как погладить вещи без утюга: рабочие лайфхаки

22:21

Россия переходит на новый формат мобилизации - что изменилосьВидео

22:16

Сильный мороз и снег: синоптики назвали дату внезапного похолодания

22:13

Может остаться без руки: путинистка Успенская нарушила режим после операции

22:12

Зимние или всесезонные шины: эксперты раскрыли, как они ведут себя на дороге

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять