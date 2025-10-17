Как одежда из секонд-хенда влияет на человека: мольфар предупредил об опасности

Максим Гордеев рассказал, как очистить вещи из секонд-хенда от негатива.

Можно ли покупать вещи в секонд-хенде / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Что узнаете:

Можно ли покупать вещи в секонд-хенде

Как очистить вещи от негатива

Какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде

Количество секонд-хендов в украинских городах активно увеличилось. Сотни килограмм одежды постоянно находят новых владельцев. Однако можно ли на самом деле покупать вещи в секонд-хенде?

Известный украинский мольфар Максим Гордеев отметил, что человек имеет положительную и отрицательную энергетику, которая передается одежде, обуви или украшениям, которые он носил.

"Когда вы покупаете что-то не новое, эта вещь уже заряжена на определенную программу. Если человек был действительно положительный, такие вещи будут нести положительную энергетику. Но почему вещи попадают в секонд-хенд? Потому что кто-то умер, все вещи собрали и отправили"

Мольфар отмечает, что детям нельзя покупать вещи в секонд-хенде. В то же время можно донашивать вещи за старшими братьями или сестрами. Под запретом также - свадебные платья. Платье с негативной энергетикой может повлиять на судьбу человека.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Как очистить вещи из секонд-хенда от негатива

Если вы все же приобрели вещи в секонд-хенде и планируете их носить, выход есть. Мольфар поделился одним лайфхаком, который может помочь очистить вещи от негатива.

Обязательно нужно постирать вещи. Делать это нужно не только в стиральной машине. Перед стиркой следует засыпать вещи солью и оставить на время.

Соль забирает негативную энергетику. Она нейтрализует ее. Купили вещь, засыпали солью, залили водичкой, подержали хотя бы 10-15 минут и с вещи негатив абсолютно снимается", - сказал мольфар.

Также можно провести чистую пало санто, шалфеем, полынью.

Смотрите видео о том, можно ли покупать вещи в секонд-хенде:

