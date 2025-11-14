Можно ли пить и готовить на воде из-под крана - окончательный ответ

Вы узнаете:
- Как выглядят водопроводные трубы изнутри
- Стоит ли пить поду из-под крана
Вода из-под крана, которую люди обычно используют для мытья и хозяйственных нужд, часто считается плохой для питья. Но действительно ли это так?
Главред решил разобраться, можно ли пить воду из-под крана.
Почему не стоит пить воду из-под крана
Express.co.uk рассказывает, что пользователь TikTok The Ground Worker, который сейчас занимается демонтажем и заменой старого чугунного водопровода на своем объекте, поделился тревожным наблюдением за тем, как многие водопроводные трубы выглядят изнутри.
В частности, он призвал людей не пить воду из-под крана, ведь сами трубы покрыты толстым слоем грязи.
"Я большой сторонник систем фильтрации - поверьте, я видел много таких [труб в таком состоянии], и это не полезно для вас - установите систему фильтрации на свой кран", - призвал он.
Как выглядят трубы для воды изнутри - видео:
@thegroundworker Это старый чугунный водопровод, который мы вытаскиваем и заменяем #fyp#water#tapwater#watersupply#castironwater♬ оригинальный звук - ?TheGroundWorker?
Можно ли готовить на воде из-под крана
Эксперты по безопасности питания говорят, что использование воды из-под крана вполне допустимо. Однако, перед приготовлением блюд водопроводную воду обязательно надо прокипятить, чтобы уничтожить все примеси. В то же время, не следует готовить из такой воды чай или кофе.
Можно ли пить воду из-под крана в Киеве
В эфире "Сніданку з 1+1" провели эксперимент и проверили качество воды в столице Украины. В независимой лаборатории ответили, что вода в Киеве соответствует нормам и ее можно пить. Там добавили, что специфический вкус или запах могут содержаться в пригодной для питья воде.
Качество воды из-под крана в Киеве - видео:
