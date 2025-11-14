Можно ли пить и готовить на воде из-под крана - окончательный ответ

Мужчина рассказал, как многие водопроводные трубы выглядят изнутри.

Какая вода течет из крана / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как выглядят водопроводные трубы изнутри

Стоит ли пить поду из-под крана

Вода из-под крана, которую люди обычно используют для мытья и хозяйственных нужд, часто считается плохой для питья. Но действительно ли это так?

Главред решил разобраться, можно ли пить воду из-под крана.

Почему не стоит пить воду из-под крана

Express.co.uk рассказывает, что пользователь TikTok The Ground Worker, который сейчас занимается демонтажем и заменой старого чугунного водопровода на своем объекте, поделился тревожным наблюдением за тем, как многие водопроводные трубы выглядят изнутри.

В частности, он призвал людей не пить воду из-под крана, ведь сами трубы покрыты толстым слоем грязи.

"Я большой сторонник систем фильтрации - поверьте, я видел много таких [труб в таком состоянии], и это не полезно для вас - установите систему фильтрации на свой кран", - призвал он.

Как выглядят трубы для воды изнутри - видео:

Можно ли готовить на воде из-под крана

Эксперты по безопасности питания говорят, что использование воды из-под крана вполне допустимо. Однако, перед приготовлением блюд водопроводную воду обязательно надо прокипятить, чтобы уничтожить все примеси. В то же время, не следует готовить из такой воды чай или кофе.

Можно ли пить воду из-под крана в Киеве

В эфире "Сніданку з 1+1" провели эксперимент и проверили качество воды в столице Украины. В независимой лаборатории ответили, что вода в Киеве соответствует нормам и ее можно пить. Там добавили, что специфический вкус или запах могут содержаться в пригодной для питья воде.

Качество воды из-под крана в Киеве - видео:

