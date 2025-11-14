Не просто упаковка: почему на самом деле апельсины продают в красных сетках

Оказывается, красные сетчатые пакеты - это подлый трюк супермаркетов.

Апельсины - фрукт, который нравится многим украинцам. В супермаркетах их можно найти в течение всего года. Что интересно, обычно их продают в красных или оранжевых сетках - и это не просто так.

Для чего нужны красные сетчатые пакеты

IFLScience сообщает, что красные сетчатые пакеты - это подлый трюк, который используют производители продуктов питания и супермаркеты, чтобы сделать фрукты более привлекательными.

В частности, красная или оранжевая пластиковая сетка вокруг фрукта помогает создать впечатление, что апельсиновая кожура имеет насыщенный оранжевый цвет, тем самым делая его сочным и привлекательным для потребителей.

В то же время, если фрукт незрелый, цветная сетка уменьшит его зеленый цвет и подчеркнет его оранжевый, делая его спелым и аппетитным.

Что интересно, по такому же принципу лимоны кладут в желтые сетки, чтобы подчеркнуть их естественный оттенок.

Как работает эта визуальная иллюзия

В основе такого принципа лежит так называемая иллюзия конфетти, которая показывает, что восприятие человеком цветов очень зависит от окружающего контекста.

Для того, чтобы продемонстрировать такую оптическую иллюзию, обычно нейтрально окрашенный шар помещают в сетку из разноцветных линий. Когда линии одного цвета оказываются на переднем плане, цвет шара сочетается с цветом линий.

По сути, мозг человека пытается упростить нам задачу восприятия цвета. Также наша зрительная система настроена на восприятие однородности и плавных переходов. В случае, когда красная или оранжевая сетка накладывается на апельсин, наш мозг сочетает смежные цвета, чтобы упростить картину, которую мы наблюдаем.

Об источнике: IFLScience IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в большой научно-популярный сайт. Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает примерно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

