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Нас обманывают: как на самом деле делают мини-морковь

Сергей Кущ
5 декабря 2024, 09:09
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Пользователи социальных сетей признались, что были очень удивлены.
Как делают беби морковь
Как делают беби морковь / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

  • Как делают мини-морковь
  • Почему люди были удивлены, увидев процесс изготовления беби моркови

Мини-морковь давно стала популярным продуктом на кухнях многих семей. Она украшает рождественские закуски, служит перекусом и дополняет жареные блюда.

Главред узнал, что недавнее открытие о том, как на самом деле производится этот продукт, ошеломило поклонников.

видео дня

Вопреки распространённому мнению, так называемая "беби" морковь — это вовсе не уникальный сорт. Как выяснилось, мини-морковь создаётся из обычной моркови, которую обрезают и обрабатывают, чтобы придать ей привычный гладкий вид. Процесс был подробно показан в видео TikTok-аккаунта NowThis, который пролил свет на технологию производства.

Как делают беби морковь?

Согласно ролику, морковь сначала моют и сортируют, удаляя слишком толстые экземпляры. Затем её нарезают на кусочки длиной около 5 см, очищают от кожуры и полируют до характерной гладкости. Готовый продукт упаковывают в пластиковые пакеты и отправляют в магазины.

Многие пользователи социальных сетей признались, что были уверены: мини-морковь — это отдельный сорт овощей, специально выращенный в таком виде. Один из комментаторов написал: "Я действительно думал, что это настоящий маленький сорт моркови".

Как отличить настоящую мини-морковь?

Существует и настоящая мини-морковь, которая собирается до полного созревания и продаётся без обработки. Чтобы не спутать её с обработанной, стоит обратить внимание на маркировку. Если на упаковке указано "морковь, нарезанная для детей", это, скорее всего, обычная морковь, подвергшаяся обработке.

Смотрите видео о том, как делают беби морковь:

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Когда сеять морковь?

Морковь можно сеять после того, как сойдет снег. В грязи, конечно, будет неудобно делать грядки, поэтому земля должна чуть подсохнуть. К моменту посева земля должна прогреться до +9 градусов на глубине 10 сантиметров.

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