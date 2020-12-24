"Талант Сенцова умер, не родившись": музыкант вступился за Кернеса острой песней

Тарик Незалежко вступился за Геннадия Кернеса острой песней / Скриншот

Музыкант и блогер Тарик Незалежко ответил песней на резонансное заявление режиссера и бывшего политзаключенного Кремля Олега Сенцова относительно похорон Геннадия Кернеса, который занимал пост мэра Харькова.

Незалежко разместил песню на своем канале в YouTube и отметил, что она посвящается памяти Кернеса.

В частности блогер спел, что Кернес был счастливым человеком, а талант Сенцова умер, не родившись.

"Эта песня – ответ Олегу Сенцову, и посвящается памяти Геннадия Кернеса", – сказал музыкант.

Приводим вашему вниманию песню о Кернесе и Сенцове, которую спел Незалежко:

Кернес был счастливым человеком,

Потому что фильмы Сенцова не смотрел.

Он был занят делом, харьковским проектом.

И не писал х*йни, когда Сенцов сидел.

Кернес был счастливым человеком,

Он последний бой свой не проиграл.

А талант Сенцова умер не родившись.

Вам об этом скажет, в кинотеатре пустой зал.

Кернес был счастливым человеком.

Посты дураков не изменят ничего!

И так же как собаки – похоже на хозяев.

Так фильмы Сенцова – похожи на говно.

Песня о Кернесе и Сенцове – опубликовано видео

Видеоролик за два часа собрал 1 234 просмотра и более 300 лайков.

Напомним, Геннадий Кернес умер в берлинской клинике Шарите в ночь на 17 декабря. С Кернесом прощались в Харькове 23 декабря, его похоронили на 2-м городском кладбище на Аллее выдающихся харьковчан.

Олег Сенцов написал, что хотел бы, чтобы в Украине "похороны Кернеса стали окончательными похоронами совка".

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В сентябре стало известно, что Кернес подхватил коронавирус COVID-19, и у него развилось двустороннее воспаление легких. Кернеса отправили на лечение в Шарите.

Немецкие врачи позже поделились, что Кернесу становится лучше. В начале октября появилась информация, что Кернес сдал тест на COVID-19, и он дал негативный результат.

В СМИ появлялось много слухов, в частности, что Кернес в коме, писали о кровоизлиянии в мозг и даже о смерти чиновника.

В декабре бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс говорил, что состояние мэра Харькова ухудшилось – отказала вторая почка.