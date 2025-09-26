Украинка открыла посылку из Китая и была шокирована содержимым: что было внутри

Вкратце:
- Украинка заказала посылку из Китая
- Женщину напугало содержимое заказа
Посылки из Китая - это всегда своеобразная лотерея. Иногда заказ может приехать не того размера или цвета или с дефектами. На этот раз украинка получила посылку с китайского маркетплейса, а вместо детской игрушки в коробке было два яйца и живая маленькая черепаха. Об этом Евгения Ярошенко рассказала в Threads.
Женщина написала, что заказала набор для раскопок. Когда она открыла посылку, содержимое заказа ее шокировало. Она обнаружила, что в дороге из одного из яиц вылупился черепашонок.
Евгения призналась, что содержимое заказа ее изрядно напугало. За помощью она обратилась к ChatGPT. Искусственный интеллект предположил, что это может быть аллигаторовая черепаха - вид из Северной Америки, который во взрослом возрасте весит до 80 кг и может быть опасным.
Позже украинка узнала, что это была китайская черепаха, которая может вырастать до 20-27 см и питается растениями, рыбой и червями.
Черепаху стали обсуждать в соцсети. Женщину в шутку сравнивали с "Матерью драконов" из серии романов Джорджа Мартина.
Позже Евгения написала, что с черепахой все хорошо, она достаточно активна.
"Спасибо всем, кто помогает советами, это все очень ценно для меня, я еще не обрабатывала столько информации за такой короткий срок. Сейчас все внимание для нее, следим, чтобы все было хорошо и ей было комфортно", - говорится в сообщении.
