Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Украинка открыла посылку из Китая и была шокирована содержимым: что было внутри

Марина Фурман
26 сентября 2025, 20:20
213
Посылка имела опасное содержимое.
посылка
Женщину испугало, то что она увидела в посылке из Китая / Колаж: Главред, фото: pixabay

Вкратце:

  • Украинка заказала посылку из Китая
  • Женщину напугало содержимое заказа

Посылки из Китая - это всегда своеобразная лотерея. Иногда заказ может приехать не того размера или цвета или с дефектами. На этот раз украинка получила посылку с китайского маркетплейса, а вместо детской игрушки в коробке было два яйца и живая маленькая черепаха. Об этом Евгения Ярошенко рассказала в Threads.

Женщина написала, что заказала набор для раскопок. Когда она открыла посылку, содержимое заказа ее шокировало. Она обнаружила, что в дороге из одного из яиц вылупился черепашонок.

видео дня

Евгения призналась, что содержимое заказа ее изрядно напугало. За помощью она обратилась к ChatGPT. Искусственный интеллект предположил, что это может быть аллигаторовая черепаха - вид из Северной Америки, который во взрослом возрасте весит до 80 кг и может быть опасным.

Позже украинка узнала, что это была китайская черепаха, которая может вырастать до 20-27 см и питается растениями, рыбой и червями.

Черепаху стали обсуждать в соцсети. Женщину в шутку сравнивали с "Матерью драконов" из серии романов Джорджа Мартина.

Позже Евгения написала, что с черепахой все хорошо, она достаточно активна.

"Спасибо всем, кто помогает советами, это все очень ценно для меня, я еще не обрабатывала столько информации за такой короткий срок. Сейчас все внимание для нее, следим, чтобы все было хорошо и ей было комфортно", - говорится в сообщении.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

посылки интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Захарова выдала опус о "планах" Украины начать Третью мировую

Захарова выдала опус о "планах" Украины начать Третью мировую

21:24Мир
"Кремлевский лакей": Сибига жестко поставил на место охамевшего Сийярто

"Кремлевский лакей": Сибига жестко поставил на место охамевшего Сийярто

20:29Украина
В Украине ударит мороз и будут лить дожди: синоптики предупредили о непогоде

В Украине ударит мороз и будут лить дожди: синоптики предупредили о непогоде

19:45Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Будто из фильма про мафию: Александр Усик роскошно отметил годовщину свадьбы

Будто из фильма про мафию: Александр Усик роскошно отметил годовщину свадьбы

Украину накроют заморозки: стала известна дата сильного похолодания

Украину накроют заморозки: стала известна дата сильного похолодания

Китайский гороскоп на завтра 27 сентября: Тиграм - ссоры, Драконам - месть

Китайский гороскоп на завтра 27 сентября: Тиграм - ссоры, Драконам - месть

Алла Пугачева приняла важное решение - что произошло

Алла Пугачева приняла важное решение - что произошло

Бурный поток богатства: четырем знакам зодиака улыбнется фортуна 26 сентября

Бурный поток богатства: четырем знакам зодиака улыбнется фортуна 26 сентября

Последние новости

21:45

Отключение газа и электроэнергии: украинцев предупредили, кто в зоне риска

21:24

Захарова выдала опус о "планах" Украины начать Третью мировую

21:18

"Еще минус пятнадцать килограммов": Ольга Сумская ошеломила своим заявлением

21:17

Потомки знахарей и гадалок носят особые фамилии - их можно услышать и сейчас

20:32

"Процесс уже невозможно остановить": создатель ChatGPT озвучил будущее ИИ

Война выйдет за пределы Украины и перебросится на другие страны, в Европе пахнет порохом – ЗолотаревВойна выйдет за пределы Украины и перебросится на другие страны, в Европе пахнет порохом – Золотарев
20:29

"Кремлевский лакей": Сибига жестко поставил на место охамевшего Сийярто

20:20

Украинка открыла посылку из Китая и была шокирована содержимым: что было внутри

20:14

В Украине изменятся правила продажи авто: продавцов заставили раскрыть важные данные

19:45

В Украине ударит мороз и будут лить дожди: синоптики предупредили о непогоде

Реклама
19:35

"Зайдут крылатые ракеты": Свитан рассказал, как Путин использует "беззубость" НАТО

19:30

Рецепт божественных квашеных помидоров: главный секрет в рассоле

19:30

На прицеле Москва и Питер: СМИ о вероятности передачи США Украине мощных ракет

19:10

Течения в кремлевских кабинетах и угрозы для Украинымнение

18:55

Клиентам ПриватБанка блокируют карты при снятии денег: в чем причина

18:54

Лукашенко обратился к Зеленскому с "хорошим предложением" после встречи с ПутинымВидео

18:48

НАБУ и ЦПК продолжают манипуляции вокруг дела детектива Магамедрасулова, - эксперт

18:28

Секрет идеальной корочки: как превратить обычную картошку в шедевральное блюдоВидео

18:13

Офисный гардероб на осень 2025: как выглядеть стильно на работе

17:55

Новый дорожный знак с "черными воротами" озадачил водителей: что он означает

17:55

"Оставайтесь людьми": бывшая жена Кеосаяна высказалась о его смерти

Реклама
17:50

"Истинный гнев": наследница династии Guinness раскритиковала сериал о ее семье

17:23

Венгерские дроны проникли в воздушное пространство Украины: Зеленский назвал их цель

17:22

Путину грозит ядерная "ответка": Золотарев об ударах по главным городам РФВидео

17:13

Следят за каждым шагом: названы четыре знака зодиака, которые ревнивы до ужаса

16:39

Доллар резко полетел вниз после бешеного скачка: новый курс валют на 29 сентября

16:38

Шикарная замена мясу по-французски: рецепт гнезд из куриного фарша за 25 минут

16:37

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты

16:22

"Динамо" против "Шахтера": обнародованы результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

16:21

Женщина наткнулась на жуткую находку в детской книжке: что она увидела

16:13

Сложная загадка для самых сообразительных: где ошибка на рисунке

15:43

Четыре Ту-95 в воздухе: украинцев предупредили об угрозе массированного удара

15:40

Бросила РФ ради паспорта: Тодоренко приняла неожиданное решение

15:34

Особенные люди: что значит, если на вашей руке нет линии судьбы

15:25

Украинские мужчины массово пересекают польскую границу: статистика пограничников

15:13

Риск высок, как никогда: политолог предупредил о возможности начала новой войны

15:13

РФ атакует Черниговщину: есть попадания и перебои света, первые подробности

15:11

Украину накроют заморозки: стала известна дата сильного похолодания

15:09

Из любовницы в жены: как беременная Симоньян увела Кеосаяна из семьи

15:00

Куда поставить роутер, чтобы Wi-Fi работал быстрее: найдено идеальное место

14:55

"Акт неуважения": Киев жестко ответил на скандальный выпад Будапешта

Реклама
14:44

Не могли разойтись: известная блогерша созналась, стала ли разлучницей Холостяка

14:44

Пытался обесточить Киев: в "Укрэнерго" выявили "крота" ФСБ

14:27

"Миллиардное обогащение на войне и Жму руку путину – эксперт показал топ-провалы Порошенко к его 60-летию

14:26

Родные ахнут: рецепт очень необычного и вкусного супаВидео

14:09

Умер Тигран Кеосаян: что написала Симоньян

13:54

"Трамп хочет победы Украины": Зеленский раскрыл сценарий возвращения территорий

13:53

Украинцы не платят за ЖКУ: долги за коммуналку бьют рекорды

13:52

Рецепт осеннего салата за копейки: понадобится всего три продукта

13:49

Уже на 24% дороже: в Украине стремительно растут цены на базовый продукт

13:48

Решительное наступление РФ на Днепропетровщину: известно, хватит ли врагу сил

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять