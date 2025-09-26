Украинка открыла посылку из Китая и была шокирована содержимым: что было внутри

Посылка имела опасное содержимое.

Женщину испугало, то что она увидела в посылке из Китая / Колаж: Главред, фото: pixabay

Вкратце:

Украинка заказала посылку из Китая

Женщину напугало содержимое заказа

Посылки из Китая - это всегда своеобразная лотерея. Иногда заказ может приехать не того размера или цвета или с дефектами. На этот раз украинка получила посылку с китайского маркетплейса, а вместо детской игрушки в коробке было два яйца и живая маленькая черепаха. Об этом Евгения Ярошенко рассказала в Threads.

Женщина написала, что заказала набор для раскопок. Когда она открыла посылку, содержимое заказа ее шокировало. Она обнаружила, что в дороге из одного из яиц вылупился черепашонок.

Евгения призналась, что содержимое заказа ее изрядно напугало. За помощью она обратилась к ChatGPT. Искусственный интеллект предположил, что это может быть аллигаторовая черепаха - вид из Северной Америки, который во взрослом возрасте весит до 80 кг и может быть опасным.

Позже украинка узнала, что это была китайская черепаха, которая может вырастать до 20-27 см и питается растениями, рыбой и червями.

Черепаху стали обсуждать в соцсети. Женщину в шутку сравнивали с "Матерью драконов" из серии романов Джорджа Мартина.

Позже Евгения написала, что с черепахой все хорошо, она достаточно активна.

"Спасибо всем, кто помогает советами, это все очень ценно для меня, я еще не обрабатывала столько информации за такой короткий срок. Сейчас все внимание для нее, следим, чтобы все было хорошо и ей было комфортно", - говорится в сообщении.

