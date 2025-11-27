Укр
Здоровье на десятилетия вперед: что делать в 30, чтобы чувствовать себя молодым в 70

Дарья Пшеничник
27 ноября 2025, 05:37
Энергичная прогулка после еды - один из самых простых способов поддержать здоровье мозга и тела.

Здоровье, пожилые люди
Как сохранить здоровье до 70 лет / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

видео дня
  • Привычки в 30-40 лет формируют здоровье на десятилетия вперед
  • Регулярное движение существенно замедляет старение
  • Активный образ жизни может продлить здоровую жизнь до 90+ лет

Регулярная 15-минутная прогулка, стабильный сон и базовая физическая активность в младшем возрасте могут стать фундаментом здоровья на десятилетия вперед.

Об этом свидетельствуют новые выводы специалистов по геронтологии, которые отмечают, что старение не обязательно должно сопровождаться слабостью, потерей подвижности или когнитивным спадом, пишет BBC.

По словам Эрика Вердена, президента Института исследования старения Бакка (Калифорния), современные научные данные позволяют большинству людей рассчитывать на 90-95 лет активной жизни, если они вовремя оптимизируют свой образ жизни. Он подчеркивает, что нынешняя реальность значительно скромнее: многие сохраняют хорошее состояние здоровья лишь до 65-70 лет.

Почему именно 30-40 лет - критический период

Исследователи называют это десятилетие "точкой отсчета", когда организм начинает демонстрировать первые возрастные изменения - от снижения мышечной массы до ухудшения метаболической регуляции. Профессор Жоау Пассос из Клиники Майо объясняет: именно в это время формируются поведенческие привычки, которые определяют устойчивость организма в старшем возрасте.

Мастера-спортсмены как пример успешного старения

Ученые часто изучают спортсменов в возрасте 35+, которые продолжают участвовать в соревнованиях даже в 60 лет. По словам Пола Моргана из Манчестерского столичного университета, такие люди демонстрируют более медленный спад физических функций, сохраняют мобильность и дольше остаются независимыми.

Морган отмечает, что ключевую роль играют мышцы нижних конечностей, ведь именно они отвечают за баланс, походку и способность избегать падений - одного из главных рисков после 70.

Какие виды активности работают лучше всего

  • Ракетные виды спорта (теннис, бадминтон) - стабильно ассоциируются с более долгой продолжительностью жизни.
  • Велоспорт - японские исследования показывают, что пожилые велосипедисты реже нуждаются в уходе.
  • Бег - более 75 минут в неделю замедляет отдельные аспекты старения.
  • Короткие интенсивные нагрузки - даже 5 минут в день положительно влияют на мозг.

В то же время ученые предостерегают, что чрезмерные нагрузки, в частности марафоны, могут иметь обратный эффект - этот вопрос еще изучается.

Маленькие шаги, большой эффект

Ассистентка профессора медицины Питтсбургского университета Адити Гуркар отмечает, что даже минимальные изменения могут существенно повлиять на темп старения. По ее словам, энергичная прогулка после еды - один из самых простых способов поддержать здоровье мозга и тела.

Об источнике: BBC

Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

    здоровье
