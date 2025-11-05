Женщина получила большой штраф за прогулку кота в саду: что пошло не так

Владелица кота рассказала, за что ей выписали штраф.

Во Франции "разгорелся" судебный скандал / Коллаж: Главред, фото pexels

Вкратце:

Владелица кота получила огромный штраф

Неприятный инцидент произошел во Франции

Владелицу кота, которого зовут Реми, оштрафовали более чем на 1000 фунтов стерлингов после того, как ее питомец проник на территорию соседа. Инцидент произошел во Франции. Об этом пишет Daily Mail.

Суд установил, что животное "справляло нужду в саду, на одеяло и оставило следы лап на стене".

Согласно решению суда, принятому еще в январе, Вальдес должна была выплатить почти 400 фунтов (около 22 тыс. грн) компенсации и около 700 фунтов (более 38 тыс. грн) судебных расходов.

Кроме того, приговор предусматривает дополнительный штраф - 26 фунтов (около 1400 грн) каждый раз, когда рыжий кот снова перелезет через забор к соседу.

Теперь Реми обвиняют в повторном правонарушении, что означает, что женщине придется вернуться в суд в декабре и оплатить счет на сумму 1750 фунтов стерлингов.

Владелица кота рассказала, что судебный процесс сильно сказался на ее психическом состоянии.

"Когда мне сообщили о приговоре, я почувствовала себя так, будто меня ударили кирпичом по голове", - сказал госпожа Доминик Вальдес.

Женщина утверждает, что это дело вызвало у нее бессонницу и что ей пришлось начать психотерапию, чтобы справиться со стрессом.

Она также рассказала, что первое решение суда повлияло на Реми, поскольку ей приходится держать его дома.

"Чтобы он успокоился, я часто даю ему больше еды, потому что не знаю, что еще делать, когда он воет. Из-за этого он набрал вес. Я даже не могу выпустить его в собственный сад - боюсь, что он перескочит забор. Это как домашний арест, двойное наказание - и для меня, и для него", - объяснила Вальдес.

Известно, что часть жителей выступили в защиту Реми.

Кроме этого, организации по защите животных также выразили свою поддержку животному.

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

