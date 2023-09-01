Как избавиться от тревожности: простые способы легко ошеломят

Сразу скажем, что тревожность — устойчивая черта человека, которая со временем, к сожалению, может стать его частью. Как правило, есть некая причина или несколько причин, из-за которой необходимо было сформировать такое качество. Психика и тело человека обычно стремятся к тому, чтобы помогать его сознанию. И если человек постоянно находится в состоянии стресса ‒ если у него непростая обстановка в семье, проблемы в школе или вузе, тяжелая социализация, проблемы с друзьями (или, как сейчас у украинцев ‒ в их стране идет война), то вот тогда и развивается такое качество, как тревожность.
Как избавиться от тревожности
Во-первых, нужно работать с ограничивающими убеждениями. Перво-наперво, нужно вести работу с ограничивающими убеждениями. Нужно осознать, из-за чего такое происходит. Бывает и так, что у человека стабильная работа, все хорошо в семье, но при этом он все равно то и дело сталкивается с тревогой. Стало быть, необходимо разобраться в причинах тревожности.
Во-вторых, нужно сфокусироваться на собственном теле. Затем очень хорошо использовать мелкую моторику и возвращать фокус внимания на собственное тело (тут подойдут различные телесные практики, техники заземления, осознанного дыхания.
В-третьих, распознавать другие чувства. Часто при тревоге люди пытаются заглушить такие чувства. Начинают много и нездорово питаться, а потом тонут в повседневной суете. В такой момент важно обнаружить, какие еще сопутствующие чувства переживает человек. К примеру, вдруг он боится быть отвергнутым или брошенным, ощущает себя неполноценным, ему не хватает автономности и т.д. Здесь важно сразу отметить, что именно вызвало тревогу.
В-четвертых, абстрагируйтесь. Рутинные действия помогают снизить уровень тревожности. Потратьте время на хобби, на фильмы, на уборку или на занятия спортом — старайтесь периодически отключаться от новостного потока (и уделяйте время себе и своему организму).
Как помочь себе при длительном стрессе
Перво-наперво, нужно соблюдать режим сна. Банально, но если человек нормально высыпается, то у него нормально вырабатывается гормон роста, который отвечает за восстановление организма (в том числе и нервной системы). Особенно, если человек засыпает до полуночи. Отдельные исследования говорят и том, что не всегда бессонница является следствием психических расстройств, порой именно недосып провоцирует появление психологических проблем.
Затем желательно вовремя переключиться от одного вида работы на другой. К примеру, от физической нагрузки к умственной деятельности. Так, когда человек занимается спортом, то идет восстановление функций головного мозга за счет поступления кислорода. А во время умственной нагрузке вовремя восстанавливаются мышцы за счет улучшения кровотока.
Ну и стандартное чередование работы и учебы с небольшим количеством физической нагрузки вовремя наладит работу обменных процессов организма. И вместе с тем ускорит восстановление нервной системы (в том числе и способствуя ее укреплению).
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