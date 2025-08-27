Как приготовить карпа без костей: единственный действенный метод от шеф-повара

Есть с удовольствием карпа и не переживать за косточки вполне реально, если знать одну хитрость.

Как приготовить карпа без костей / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Какими лайфхаками по очистке карпа от косточек не стоит пользоваться

Как отделить мясо карпа от косточек

Карп - очень вкусная рыба, которая имеет один весомый недостаток во время приготовления. Речь идет о большом количестве маленьких косточек, которые очень тяжело вытащить для идеального филе рыбы.

В Сети люди делятся многими лайфхаками, как очистить карпа от костей на 100%. Однако Главред узнал, что существует лишь один проверенный эффективный способ, как приготовить карпа без костей.

Как не стоит готовить карпа

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал на собственном YouTube-канале об одном из самых популярных в Интернете лайфхаков по очистке карпа. Его суть заключается в том, чтобы отделить филе рыбы, сделать много надрезов вдоль и поперек, после чего пожарить карпа на гриле.

Однако, как утверждает кулинар, это не работает, потому что мелкие косточки рыбы никуда не исчезнут.

Надежный лайфхак от шеф-повара

Клопотенко рассказал, что существует единственный метод, как избавиться от ненавистных косточек в рыбе. Для этого нужно сначала срезать крупные кости, нарезать филе на кусочки и пропустить их через мясорубку.

"Косточки останутся там (в мясорубке - Главред), а мясо получится без костей. И потом с этим мясом мы можем делать что угодно", - добавил он.

Смотрите видео о том, как приготовить карпа без костей:

О персоне: Евгений Клопотенко Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

