Как приготовить карпа без костей: единственный действенный метод от шеф-повара

- Какими лайфхаками по очистке карпа от косточек не стоит пользоваться
- Как отделить мясо карпа от косточек
Карп - очень вкусная рыба, которая имеет один весомый недостаток во время приготовления. Речь идет о большом количестве маленьких косточек, которые очень тяжело вытащить для идеального филе рыбы.
В Сети люди делятся многими лайфхаками, как очистить карпа от костей на 100%. Однако Главред узнал, что существует лишь один проверенный эффективный способ, как приготовить карпа без костей.
Как не стоит готовить карпа
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал на собственном YouTube-канале об одном из самых популярных в Интернете лайфхаков по очистке карпа. Его суть заключается в том, чтобы отделить филе рыбы, сделать много надрезов вдоль и поперек, после чего пожарить карпа на гриле.
Однако, как утверждает кулинар, это не работает, потому что мелкие косточки рыбы никуда не исчезнут.
Надежный лайфхак от шеф-повара
Клопотенко рассказал, что существует единственный метод, как избавиться от ненавистных косточек в рыбе. Для этого нужно сначала срезать крупные кости, нарезать филе на кусочки и пропустить их через мясорубку.
"Косточки останутся там (в мясорубке - Главред), а мясо получится без костей. И потом с этим мясом мы можем делать что угодно", - добавил он.
Смотрите видео о том, как приготовить карпа без костей:
О персоне: Евгений Клопотенко
Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
