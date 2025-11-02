Как расколоть грецкие орехи так, чтобы половинки остались целыми: хитрые способы

Вы узнаете:
- Зачем варить орехи
- Как расколоть орехи с помощью бутылки
Раскалывать грецкие орехи непросто, а тем более так, чтобы их половинки оставались целыми. Однако есть два хитрых способа, как это сделать легко и без лишних усилий.
Главред узнал, что для этого нужно и как облегчить работу по очистке грецких орехов. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Елена Мазур.
Способ №1
Замочить орехи в горячей воде на 10 минут. Таким образом скорлупа станет мягче и орех можно будет просто разжать руками, фактически одним движением пальцев.
Способ №2
Если времени на то, чтобы варить орехи нет, можно взять стеклянную бутылку, лучше из-под шампанского, поставить на ее горлышко орех и расколоть его легким ударом молотка.
"Скорлупа ровно трескается и половинки также остаются целыми и невредимыми. Вот и все", - подытожила блогерша.
О персоне: Елена Мазур
Елена Мазур - украинский блогер, которая в соцсетях делится простыми, но вкусными рецептами, действенными лайфхаками и интересными тестами. В TikTok за ее страницей следят более 18 тысяч пользователей.
