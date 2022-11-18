Неприятный запах от мусорного ведра можно убрать с помощью простого лайфхака/ ua.depositphotos.com

Мусорное ведро является одним из основных источников неприятного запаха дома. И как бы мы ни старались часто выносить мусор, чтобы он не "застаивался", от появления неприятных "ароматов" никто не застрахован.

Именно поэтому мусорное ведро, как и любое место в доме, где могут собираться грязь и бактерии, требует особого внимания во время уборки. Ведь даже если вы пользуетесь пакетами для мусора, ведру также достанется своя "порция" грязи и неприятных запахов.

Время от времени мусорное ведро нужно мыть. Однако будет недостаточно просто ополоснуть его водой – такое мытье никакого особого эффекта не даст.

Для этой процедуры нужно использовать либо приобретенные в магазине моющие средства, либо народные средства. И вторые могут оказаться не менее эффективными, однако существенно дешевле первых.

Достаточно эффективным народным средством является использование порошка горчицы. Чтобы избавиться от неприятного запаха от мусорного ведра, нужно помыть его с добавлением в воду такого порошка. Вода должна быть чуточку теплой, но не горячей.

Горчичный порошок не только поможет хорошо очистить ведро и убрать неприятные посторонние запахи, но и эффективно продезинфицирует поверхность емкости.

Читайте также: