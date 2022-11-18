УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Как убрать неприятный запах от мусорного ведра: спасет один "кухонный" ингредиент

18 ноября 2022, 07:15

С помощью простого способа можно избавиться от неприятного запаха от одного из самых загрязненных мест дома.

Уборка, квартира, моющие средства
Неприятный запах от мусорного ведра можно убрать с помощью простого лайфхака/ ua.depositphotos.com

Мусорное ведро является одним из основных источников неприятного запаха дома. И как бы мы ни старались часто выносить мусор, чтобы он не "застаивался", от появления неприятных "ароматов" никто не застрахован.

Именно поэтому мусорное ведро, как и любое место в доме, где могут собираться грязь и бактерии, требует особого внимания во время уборки. Ведь даже если вы пользуетесь пакетами для мусора, ведру также достанется своя "порция" грязи и неприятных запахов.

Время от времени мусорное ведро нужно мыть. Однако будет недостаточно просто ополоснуть его водой – такое мытье никакого особого эффекта не даст.

Для этой процедуры нужно использовать либо приобретенные в магазине моющие средства, либо народные средства. И вторые могут оказаться не менее эффективными, однако существенно дешевле первых.

Достаточно эффективным народным средством является использование порошка горчицы. Чтобы избавиться от неприятного запаха от мусорного ведра, нужно помыть его с добавлением в воду такого порошка. Вода должна быть чуточку теплой, но не горячей.

Горчичный порошок не только поможет хорошо очистить ведро и убрать неприятные посторонние запахи, но и эффективно продезинфицирует поверхность емкости.

Читайте также:

мусор кухня уборка интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:20

Черная пятница в Украине – когда начинаются распродажи 2022

07:15

Как убрать неприятный запах от мусорного ведра: спасет один "кухонный" ингредиент

06:58

Итоги G20: авторитарные страны презирают Россию за слабостьмнение

06:25

Какие продукты нужно есть при гипертонии: меню на неделю

05:24

Рождественский пост 2022: дата, что можно есть, главные ошибки

Реклама
05:05

Окружение сдаст Путина, чтобы избежать наказания, а Лукашенко притворится миротворцем – генерал МаломужВидео

04:30

Маломуж рассказал, когда ВСУ могут начать операцию по освобождению КрымаВидео

03:43

"Почему она всегда голая?": Волочкова ошарашила поклонников походом в салон красотыВидео

03:10

Завалит снегом и ударит сильный мороз: синоптики дали неприятный прогноз для УкраиныВидео

02:51

Кружится голова: 8 объективных причин и 4 повода для волнения

02:20

Освобождение Херсона стало переломом в войне: генерал объяснил, какие территории ВСУ деоккупируют дальшеВидео

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, сможет ли РФ бить ракетами по ЕвропеВидео

01:05

5 вещей на кухне, которые все забывают регулярно менять: некоторые опасны для здоровья

01:00

Гороскоп таро на неделю 21-27 ноября 2022: Овнам придется начать новое дело, а Козерогам – страдать

00:51

Приметы на 18 ноября: что нужно сделать, чтобы весь год удача и деньги окружалиВидео

00:42

"Его эмоции понятны": Дуда прокомментировал слова Зеленского о падении ракеты в ПольшеВидео

00:18

Из-за российских ударов более 10 млн украинцев остались без электричества - ЗеленскийВидео

17 ноября, четверг
23:45

Теплые женские шапки 2023 удивительной красоты, которые согреют даже в лютые морозы

23:43

"Украина должна была погаснуть": в ДТЭК раскрыли подлый замысел россиянВидео

23:30

Гороскоп на сегодня 18 ноября: Рыбам придется заботиться, а у Тельцов исполнятся желания

Реклама
23:25

Приметы на 19 ноября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не привлечь финансовые проблемыВидео

23:20

Война может закончиться раньше, чем ВСУ освободят все оккупированные территории - Подоляк

22:57

Настоящие ценители хурмы перед употреблением кладут ее в холодильник: в чем "фишка"

22:37

Как используют целебные свойства кожуры граната: 5 причин не выбрасывать ее в мусорное ведро

22:25

Для Пескова и Пригожина сдача в плен единственный шанс оказаться в безопасности - ДаниловВидео

22:14

Боярский впервые высказался об осудивших войну в Украине артистахВидео

21:59

Принцесса Кейт Миддлтон трогательно пообщалось с девочкой-беженкой в БританииВидео

21:43

Генерал Маломуж спрогнозировал, куда дальше будут наступать ВСУВидео

21:10

Как очистить кран от налета в домашних условиях: эффективные способыВидео

20:38

"Убивают невинных как террористы ИГИЛ" : в МИД резко высказались о российских атаках на УкраинуВидео

20:22

Швеция предоставит Украине военной помощи на рекордные $287 млн: что входит в пакетВидео

19:49

"Важно не упустить 2 месяца": генерал предупредил, что РФ хочет подтянуть 200 тыс. человек резерваВидео

19:29

"Критическая точка": в ЕС оценили разрушения энергетической инфраструктуры УкраиныВидео

19:24

Под Бахмутом погиб чемпион Украины по гандболу и многодетный отецВидео

19:08

Падение ракеты в Польше: почему Запад изменил риторикумнение

18:53

"Единственный шанс на безопасность": Данилов сказал, почему РФ не стоит уничтожать энергообъекты УкраиныВидео

18:49

США призвали Зеленского "осторожнее комментировать" падение ракет в Польше - CNNВидео

18:48

В Херсоне обнаружили пыточную россиян: бывший пленный рассказал о пребывании тамВидео

18:34

За уши не оттянешь: 5 лучших соусов для пельменей на любой вкус

18:25

"Освобождение Левобережья Херсонщины откроет окно возможностей": Маломуж назвал ключ к деоккупации КрымаВидео

Реклама
18:15

"Ты кто вообще, женщина или мужчина?": россияне набросились на Киркорова в платье

18:10

Фортуна, но не лотерея: 7 женских имен, владелицам которых сопутствует удачаВидео

18:09

Favbet Foundation передал ВСУ еще один внедорожник Mitsubishi

17:50

"Очень тяжелая мишень для ПВО": Коваленко рассказал о новой ракетной угрозе со стороны РФВидео

17:42

Зачем в кофе добавлять ломтик лимона: результат будет невероятнымВидео

17:40

Падает риск ядерной катастрофы: астролог спрогнозировала, что ждет Украину в ближайшие дниВидео

17:22

"У нас с женой 14 детей, должно было быть 15": Кадыров рассказал о смерти дочериВидео

17:20

Отравление кофеином: симптомы и первая помощь при передозировке напитком бодрости

17:11

Названы 5 алкогольных напитков, которые меньше других вредят желудку

17:11

Лобода анонсировала украиноязычный трек, но досадно ошиблась в названииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять