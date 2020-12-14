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Как убрать ржавчину: простые советы

14 декабря 2020, 17:26

Следы ржавчины часто появляются на поверхности железных предметов.

Ржавчина
Следы ржавчины часто появляются на поверхности железных предметов. / Pixabay

Ржавчина или коррозия - это самопроизвольное разрушение металла под воздействием окружающей среды.

На металл могут оказать негативное влияние любые факторы - химические, физико-химические, электрохимические. Коррозии подвержены не только чистые металлы, но и многие сплавы.

Как происходит процесс ржавления

Ржавчина металлов может наблюдаться довольно часто на открытом воздухе во влажной среде - на поверхности образуются нерастворимые соединения, оксиды (в результате контакта с кислородом), карбонаты (в результате реакции с углекислым газом CO₂ в воздухе) и сульфиды соответствующий металл. Типичный пример ржавления - появление красновато-коричневых покрытий на стальных предметах (оксид и гидроксид трехвалентного железа).

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Так бывает не со всеми металлами - в процессе коррозии некоторые (например, алюминий) покрываются толстой оксидной пленкой, защищающей поверхность металла от дальнейшего разрушения. Только после его удаления металл снова начинает реагировать с окружающей средой.

Низкоактивные металлы (например, медь, покрытая патиной, зеленоватым налетом) корродируют намного медленнее и слабее, чем активные. Благородные металлы практически не повреждаются под воздействием окружающей среды - золото, серебро, платина и т.д.

Как удалить ржавчину в домашних условиях

Следы ржавчины часто появляются на поверхности железных предметов. Если разрушение началось недавно, а поверхность металла повреждена не слишком сильно, то ржавчину можно удалить в домашних условиях.

Часто для этого используется самый простой метод - механическое удаление ржавчины грубой металлической щеткой. Чтобы добиться эффекта быстрее, вы можете приготовить пасту из пищевой соды или перекиси водорода (или воды) с кремом из зубного камня, натереть пастой поверхность металла, а затем стереть. Для крупных объектов используется оборудование и станки для грубой шлифовки. Они работают по тому же принципу, что и грубые щетки - при вращении диска ржавчина удаляется. Важно тщательно удалить коррозию, так как машина может повредить чистую поверхность металла.

Любые кислоты особенно хороши для удаления ржавчины - реагируя с оксидами и гидроксидами железа, они растворяют нежелательные образования.

Как правило, существует несколько простых методов удаления ржавчины с помощью кислот:

замачивание в яблочном уксусе (нужно просто на ночь погрузить предмет в раствор уксуса, а затем удалить ржавчину кусочком смятой фольги; также можно смыть уксусом);

замачивание в соке лимона или лайма (для более эффективного удаления следов коррозии можно сбрызнуть поверхность металла поваренной солью, промыть соком лимона или лайма и оставить на долгое время;

замачивание в соляной или фосфорной кислоте (часто встречается в быту и достаточно эффективно противодействует коррозии). Ортофосфорная кислота, содержащаяся в кока-коле, также может использоваться для удаления ржавчины с металла.

Ржавчину можно удалить с мелких предметов, поместив картофель на металлическую поверхность или воткнув предмет в картофель - щавелевая кислота, содержащаяся в картофеле, также обеспечивает эффективную защиту от коррозии.

Для удаления ржавчины с металла пригодятся специальные жидкости - их можно просто нанести на ржавую поверхность, а затем через короткое время удалить ржавчину. Обычно они имеют довольно токсичный состав, поэтому следуйте инструкции и соблюдайте правила безопасности.

Металл также можно очистить с помощью электролиза - приготовьте раствор пищевой соды (1 столовая ложка на 4 литра воды). В качестве анода можно использовать кусок стали (он должен притягиваться магнитом; алюминий или нержавеющая сталь не подходят). К той части анода, которая находится над раствором, прикрепите положительный зажим кабеля, а к не ржавой части очищаемого объекта - отрицательный зажим (важно, чтобы зажим и кабель не находились в растворе). Подключив кабель к аккумулятору, можно включать систему. Через 8–12 часов произойдет реакция, и предмет можно будет убрать, предварительно выключив питание - вся ржавчина сойдет с металла и соберется на стали. А вот очистить металл от остатков оксидов наверняка придется грубой щеткой.

Как защитить металлы от ржавчины

Существует несколько методов предотвращения разрушения металлов под воздействием окружающей среды. Они не дают стопроцентного результата - полностью остановить процессы коррозии можно только в атмосфере инертных газов (например, аргона). В большинстве случаев это невозможно.

Металлические покрытия

Основным методом борьбы с коррозией является нанесение на поверхность металла различных покрытий (металлических, неметаллических, химических). Металлические покрытия бывают двух типов:

  • анод (покрытие менее активного металла более активным - например, покрытие железа цинком);
  • катод (покрытие более активного металла менее активным - например, покрытие железа медью).

Важным отличием этих типов покрытий является то, что при использовании анодного покрытия защищенный металл полностью сохраняется, пока покрытие не будет полностью стерто. При катодном методе достаточно одного случая повреждения пленки, чтобы защищаемый металл начал распадаться.

Неметаллические покрытия

Неметаллические покрытия обычно включают полимерные массы, неорганические и органические соединения - например, лаки, краски, цемент и стеклоподобные массы. У них гораздо более низкая реактивная способность, поэтому они сохраняют металл в целости.

Химические покрытия

Химическая защита от коррозии подразумевает создание на поверхности металла прочной пленки, не позволяющей металлу распадаться.

Также широко распространены такие методы химической защиты от коррозии, как воронение и цементация. В первом случае происходит реакция поверхности металла с органическими веществами, а во втором - образование углеродных соединений на поверхности.

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