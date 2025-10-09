"Даст каждому второе дыхание": Святослав Вакарчук посоветовал знаковый фильм

Святослав Вакарчук в восторге от фильма.

Украинский известный певец Святослав Вакарчук обратился к украинцам и призвал их посмотреть документальный фильм "Второе дыхание", в котором рассказывается о ветеранах, которые покорили Килиманджаро.

На своей странице в соцсетях артист рассказал о впечатлениях от ленты.

"Обязательно сходите на "Второе дыхание". Этот фильм – о тех, кому труднее, чем нам. О тех, кто показывает нам пример. О тех, кем невозможно не гордиться. В наши непростые времена этот фильм даст каждому из нас второе дыхание", - отметил Вакарчук.

Отметим, в фильме рассказывается история украинских ветеранов с ампутациями и военных после ранений на фронте. Герои сумели подняться на вершину Килиманджаро в Танзании, где развернули украинский флаг, показав силу своего духа.

О персоне: Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.

