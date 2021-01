Два сериала по Звездным войнам получат рейтинг 18+

Звездные войны 5 / кадр из фильма

Disney отклонилась от своей традиционной политики выпускать только добрые фильмы, и готовят сразу два проекта, которые выйдут не на Disney+, а на канале Hulu.

Издание We Got This Covered цитирует инсайд Дэниела Рихтмана, что после официальной презентации Disney, Lucasfilm обсуждает идею создания сериалов Звездные войны для Hulu.

Якобы, два сериала на Hulu не вошли в презентацию, но будут представлены на онлайн платформе в ближайшие пару лет. Рихтман не предлагает никаких дополнительных подробностей, подтверждающих то, что звучит так странно.

Как известно, ни разу в истории Звездных войн не было необходимости в том, чтобы фильмы или сериалы имели рейтинг R. В соцсетях засомневались в инсайдерском сливе Рихтмана именно из-за этого факта.

Напомним Disney анонсировала 35 сериалов и 15 фильмов на период 2021-2022 годы.